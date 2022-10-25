Стало известно, когда первый кроссовер из Монголии поступит в продажу

О том, что кроссовер Mozo поступит в продажу в ноябре, сообщает пресс-служба монгольской компании «Барс Моторс». Она и будет заниматься производством новинки.

Отметим, что в партнерах у монголов значится китайский автопроизводитель Zotye. Их кроссоверы, кстати, продавали в России. Что же касается новинки, то за основу инженеры «Барсы» взяли модель T500 образца 2017 года. А в качестве силового агрегата решили использовать 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 156 сил — тоже из КНР.

Как ранее писал портал «АвтоВзгляд», 6 декабря 2021 года компания «Барс Моторс» открыла завод для сборки этих SUV. Теперь же автомобиль прошел все тесты и подготовился к тому, чтобы приехать в салоны дилеров.