Уже «италия», еще не «корея»: тест-драйв китайского кроссовера Omoda C5

Но для начала стоит определиться с терминологией. Производитель называет «Омоду» фастбэком, хотя такое понятие больше применимо к седанам, купе, универсалам. Но поскольку любой «паркетник» отчасти — универсал, то пусть эта характеристика новинки остается на совести ее «родителей». Тем более, что в данном случае они, похоже, просто подчеркнули некую спортивную сущность автомобиля.

При этом, правда, ребята пошли еще дальше, «окрестив» свою «пятерку» не просто фастбэком, а «футуристическим фастбэком». Да, завернули круто. Хотя, если честно, от футуризма тут только действительно сумасшедшая, реально притягивающая взгляд гигантская решетка радиатора с множеством ромбовидных ячеек.

Что ж, анфас машина действительно — чистый космос! Но касательно остальных деталей экстерьера, то все эти обводы-выштамаповки, «красные линии» в некоторых комплектациях, комбинация передней и задней оптики смотрятся весьма элегантно, стильно, модно… Но — не более чем в актуальных трендах мирового автопрома. И какого-то вау-эффекта не создают.

Я бы взял

Да, машина внешне очень хороша собой, ладно скроена и не менее крепко сшита. И тем не менее — это все-таки вполне себе обычный кроссовер, не хуже и не лучше современных представителей европейских, корейских и японских брендов (заправщик одной АЗС «признал» в С5 новую версию Lexus NX). Что, с другой стороны, уже можно считать серьезным успехом и плюсом китайской техники в борьбе за потребителя. И это, кстати сказать, вполне справедливо и по отношению к интерьеру Omoda, ведь ее «внутренняя жизнь» также не уступает тем самым конкурентам, хотя во многом и отсылает напрямую к ним же.