Уже «италия», еще не «корея»: тест-драйв китайского кроссовера Omoda C5

Но для начала стоит определиться с терминологией. Производитель называет «Омоду» фастбэком, хотя такое понятие больше применимо к седанам, купе, универсалам. Но поскольку любой «паркетник» отчасти — универсал, то пусть эта характеристика новинки остается на совести ее «родителей». Тем более, что в данном случае они, похоже, просто подчеркнули некую спортивную сущность автомобиля.
При этом, правда, ребята пошли еще дальше, «окрестив» свою «пятерку» не просто фастбэком, а «футуристическим фастбэком». Да, завернули круто. Хотя, если честно, от футуризма тут только действительно сумасшедшая, реально притягивающая взгляд гигантская решетка радиатора с множеством ромбовидных ячеек.
Что ж, анфас машина действительно — чистый космос! Но касательно остальных деталей экстерьера, то все эти обводы-выштамаповки, «красные линии» в некоторых комплектациях, комбинация передней и задней оптики смотрятся весьма элегантно, стильно, модно… Но — не более чем в актуальных трендах мирового автопрома. И какого-то вау-эффекта не создают.
Я бы взял
Да, машина внешне очень хороша собой, ладно скроена и не менее крепко сшита. И тем не менее — это все-таки вполне себе обычный кроссовер, не хуже и не лучше современных представителей европейских, корейских и японских брендов (заправщик одной АЗС «признал» в С5 новую версию Lexus NX). Что, с другой стороны, уже можно считать серьезным успехом и плюсом китайской техники в борьбе за потребителя. И это, кстати сказать, вполне справедливо и по отношению к интерьеру Omoda, ведь ее «внутренняя жизнь» также не уступает тем самым конкурентам, хотя во многом и отсылает напрямую к ним же.
Передняя панель (два слитых воедино монитора диагональю 10.25) — привет премиальным «немцам». Оформление некоторых элементов интерьера (те же дверные ручки) — явный отсыл к не менее премиальным «японцам». И даже «баранка» имеет очевидные, на мой взгляд, французские корни. Что, впрочем, совершенно не умаляет работу и талант дизайнеров, работавших над этим «китайцем». Здесь уже нет тех прямых заимствований и явных копипастов грандов мирового автопрома, что были «визитной карточкой» ранних машин из Поднебесной.
По крайней мере, в Omoda C5 все это «наследие» очень творчески переработано, переосмыслено и не вызывает ни малейшего неприятия. Скорее, наоборот — рождает симпатию к автомобилю. Тем более, что все тут скроено-подогнано-сшито очень ладненько, из достойных материалов и с явным вкусом. Да и опционная «начинка» по-китайски невероятно богата и актуальна: разве что губозакаточной машинки нет.
И, завершая терапевческо-гинекологический осмотр кроссовера можно сказать, что по экстерьерно-интерьерным делам этот китайский автомобиль вполне готов поспорить с VW Taos, Skoda Karoq, Kia Seltos и Nissan Qashqai. И уж точно дает фору тому же Haval Jolion. Чего, увы, не скажешь о его «боевых» способностях и умениях.
Китайский менталитет
С одной стороны, техническая «начинка» Omoda не вызывает серьезных нареканий. Так, она «вооружена» турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью в 147 «лошадок», агрегатированным с вариаторной коробкой передач CVT25. Этот тандем хорошо известен нам по ряду моделей Chery (тот же, Tiggo 7 Pro). Мотор надежный, ресурсный. А что касается вариатора, то в 2021 году он вошел в десятку лучших в мире наряду с теми, что используют Mercedes-Benz, BMW, VW, Cadillac. А платформа «Омоды» неплохо зарекомендовала себя на таком популярном в России кроссовере, как Chery Tiggo 4 (включая версию Pro) — лидере продаж марки.
То есть, ждать каких либо «засад» от свежего SUV вроде и не стоит, но не будем забывать о «дьяволе и деталях». Ведь не секрет, что одна из главных претензий россиян к китайским авто — их настройки: машины не едут, не управляются, не тормозят. Хотя тут надо сказать, что эта проблема имеет более глубокие, чем мы думаем, корни.
Дело в том, что китайцы никогда не отличались страстью к высоким скоростям и уж тем более — к агрессивной манере езды. Иными словами, всякие там «лосиные тесты», «четверти мили», скоростные прохождения «змейки» их не сильно интересуют. Поэтому, наверное, и настройкам своих машин они уделяют не самое пристальное внимание. По крайней мере — пока. Что во всей красе продемонстрировала и Omoda C5.
Плюсы со знаком минус
С одной стороны, автомобиль достаточно динамичен и даже на крейсерских скоростях вполне позволяет водителю уверенные обгоны (особенно понравилось, как вариатор «перещелкивает передачи» — без задержек и уж тем более откровенных «ям»). Но с другой — лично я бы поостерегся на двухполосной дороге идти на лихое «опережение» каравана большегрузов. Все же в нашем «китайском случае» резвости даже корейских одноклассников ждать не стоит. Как и точности управления а-ля BMW, как эталона для любого российского драйвера.
Нет, «Омода» явно слушается «рулевого», но в отличие от многих прямых конкурентов (Haval Jolion в расчет не берем, но уже Geely Coolray смотрится в этом смысле интереснее) не угадывает его желаний и намерений. А возвращаясь к «тележке» авто, отмечу, что при спокойной езде машина даже в крутых виражах не намекает на крены или неприятную боковую раскачку. Однако — и помните об этом — при действительно активном стиле вождения все эти неприятности вполне ожидаемы.
Впрочем, оставим в сторонке перфекционистские требования к машине автомобильного журналиста, которые обычный потребитель предъявлять к любому транспортному средству и не подумает. И особенно — измученный дефицитом и свежих, и подержанных авто россиянин. Он вряд ли разочаруется в этом новом китайском кроссовере. Который — в общем и целом — неплохо едет, прекрасно выглядит, комфортен внутри…
Окончательный вердикт — впереди
А что еще нужно, чтобы встретить не только достойную старость, но и провести сумасшедшую юность? К тому же, повторюсь, перед нами действительно стильный автомобиль, который при всем желании не разочарует ни мужчину (любого возраста), ни женщину от 18+ до «мне все надоело».
О чем очень тонко и точно сказал мой партнер по премьерному тест-драйву модели в РФ, известный автоэксперт Александр Пикуленко:
— Omoda C5 — автомобиль уже вполне на уровне итальянских аналогов, хотя, конечно, еще не дотягивает даже до корейских…
И, наверное, на этом первое знакомство с китайской новинкой рынка мы закончим, чтобы встретиться с ней вновь уже в ходе длительного тест-драйва, после которого портал «АвтоВзгляд» расскажет обо всех нюансах поведения и эксплуатации «китайца». Оставайтесь с нами.