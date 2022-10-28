Почему Китаю не нужен ни один из брошенных иностранцами российских автозаводов

Сейчас отечественный авторынок — меньше миллиона т/с. И по прогнозам составит в 2022-м не более 750 000 авто. Если грубо разделить ожидаемые продажи на число производственных площадок, то получится, что китайцам предстоит вляпаться в российские заводы ради годового объема чуть больше 50 000 произведенных машин. Зачем брать на себя обременение для смешных итогов производства? К тому же, репутация китайских производителей ничтожна и не идет в сравнение ни с одним из брендов списка закрывшихся предприятий.

Но существует иллюзия, что на завод Ford могут постучаться не бесполезные Traum, Venucia или Dorcen, а филиал того же самого Ford. В Калининград на спасение BMW ринется Brillianсе-BMW (почему до сих пор не ринулась?). А солнечногорский завод Mercedes-Benz может подхватить Mercedes-BAIC из Китая.

И тогда BAIC, который в год выпускает у себя дома не больше 60 000 «Мерседесов», станет производить в Солнечногорске 1000 «Мерседесов». Есть сомнение, что в России найдутся желающие даже на такое количество, а вряд ли оно может стать больше.