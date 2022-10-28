Почему Китаю не нужен ни один из брошенных иностранцами российских автозаводов

Фото globallookpress.com
На место каждого закрывшегося в России автомобильного завода автопроизводителей из недружественных нам стран обещаны китайцы. Исход любого предприятия сопровождается конспиративным шепотом о переговорах, договоренностях и обещаниях. Ко многим из них добавляется упоминание Мипромторга, мечтающего оказать поддержку. Нашими деньгами из бюджета. Что из всего этого выйдет на самом деле, объясняет эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН.
Сергей Асланян

Закрылась Renault. На ее место придут китайцы.

Закрылась Nissan. На ее место придут китайцы.

Закрылась Mercedes-Benz. На ее место придут китайцы.

Закрылась Ford. На ее место придут китайцы.

Закрылась BMW. На ее место придут китайцы.

Закрылись Hyundai и Kia. На их место придут китайцы.

Закрылись VW и Skoda. На их место придут китайцы.

Закрылась Toyota. На ее место придут китайцы.

Закрылась Mazda. На ее место придут китайцы.

Закрылись Mitsubishi и Stellantis. На их место придут китайцы.

Но зачем китайцам, реализовавшим за один сентябрь на своем внутреннем рынке 2 400 000 авто, ввязываться в рискованные дела с Россией? За месяц в КНР производится и продается автомобилей больше, чем в РФ за весь год, да и то в давние стабильные времена.

Фото globallookpress.com

Сейчас отечественный авторынок — меньше миллиона т/с. И по прогнозам составит в 2022-м не более 750 000 авто. Если грубо разделить ожидаемые продажи на число производственных площадок, то получится, что китайцам предстоит вляпаться в российские заводы ради годового объема чуть больше 50 000 произведенных машин. Зачем брать на себя обременение для смешных итогов производства? К тому же, репутация китайских производителей ничтожна и не идет в сравнение ни с одним из брендов списка закрывшихся предприятий.

Но существует иллюзия, что на завод Ford могут постучаться не бесполезные Traum, Venucia или Dorcen, а филиал того же самого Ford. В Калининград на спасение BMW ринется Brillianсе-BMW (почему до сих пор не ринулась?). А солнечногорский завод Mercedes-Benz может подхватить Mercedes-BAIC из Китая.

И тогда BAIC, который в год выпускает у себя дома не больше 60 000 «Мерседесов», станет производить в Солнечногорске 1000 «Мерседесов». Есть сомнение, что в России найдутся желающие даже на такое количество, а вряд ли оно может стать больше.

Фото globallookpress.com

И нет уверенности, что концерн BAIC готов рискнуть прямыми санкциями ЕС и США ради 1000 автомобилей. Как нет надежды, что Mercedes-Benz AG готов к удару по репутации и скандалу на уровне Бундестага и Конгресса США.

Нет оснований полагать, что Китаю нужно столько умерших заводов в России. Для завоевания нашего рынка и страны это самый сомнительный и затратный способ.

Но до тех пор, пока возле каждого закрытого завода обнаруживается след Минпромторга, будут звучать столь затейливые сценарии. Спасение автопрома России — отличное обоснование для бюджетной поддержки, в результате которой ни один завод не выживет, но зато все деньги будут освоены.

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29 октября 2022
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