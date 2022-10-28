Почему Китаю не нужен ни один из брошенных иностранцами российских автозаводов

Закрылась Renault. На ее место придут китайцы.
Закрылась Nissan. На ее место придут китайцы.
Закрылась Mercedes-Benz. На ее место придут китайцы.
Закрылась Ford. На ее место придут китайцы.
Закрылась BMW. На ее место придут китайцы.
Закрылись Hyundai и Kia. На их место придут китайцы.
Закрылись VW и Skoda. На их место придут китайцы.
Закрылась Toyota. На ее место придут китайцы.
Закрылась Mazda. На ее место придут китайцы.
Закрылись Mitsubishi и Stellantis. На их место придут китайцы.
Но зачем китайцам, реализовавшим за один сентябрь на своем внутреннем рынке 2 400 000 авто, ввязываться в рискованные дела с Россией? За месяц в КНР производится и продается автомобилей больше, чем в РФ за весь год, да и то в давние стабильные времена.
Сейчас отечественный авторынок — меньше миллиона т/с. И по прогнозам составит в 2022-м не более 750 000 авто. Если грубо разделить ожидаемые продажи на число производственных площадок, то получится, что китайцам предстоит вляпаться в российские заводы ради годового объема чуть больше 50 000 произведенных машин. Зачем брать на себя обременение для смешных итогов производства? К тому же, репутация китайских производителей ничтожна и не идет в сравнение ни с одним из брендов списка закрывшихся предприятий.
Но существует иллюзия, что на завод Ford могут постучаться не бесполезные Traum, Venucia или Dorcen, а филиал того же самого Ford. В Калининград на спасение BMW ринется Brillianсе-BMW (почему до сих пор не ринулась?). А солнечногорский завод Mercedes-Benz может подхватить Mercedes-BAIC из Китая.
И тогда BAIC, который в год выпускает у себя дома не больше 60 000 «Мерседесов», станет производить в Солнечногорске 1000 «Мерседесов». Есть сомнение, что в России найдутся желающие даже на такое количество, а вряд ли оно может стать больше.
И нет уверенности, что концерн BAIC готов рискнуть прямыми санкциями ЕС и США ради 1000 автомобилей. Как нет надежды, что Mercedes-Benz AG готов к удару по репутации и скандалу на уровне Бундестага и Конгресса США.
Нет оснований полагать, что Китаю нужно столько умерших заводов в России. Для завоевания нашего рынка и страны это самый сомнительный и затратный способ.
Но до тех пор, пока возле каждого закрытого завода обнаруживается след Минпромторга, будут звучать столь затейливые сценарии. Спасение автопрома России — отличное обоснование для бюджетной поддержки, в результате которой ни один завод не выживет, но зато все деньги будут освоены.