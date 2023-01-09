Кино и китайцы: длительный тест-драйв полноприводного кроссовера Exeed LX

«Битва на Чосинском водохранилище» — самый дорогой военный фильм в истории китайского кинематографа — появился у нас на год раньше премиального полноприводного кроссовера Exeed LX, но именно он пришел на ум во время длительного тест-драйва этой «поднебесной» автоновинки.
Возможно потому, что во всем изобилии китайских лент, активно предлагаемых нынче интернет-поисковиками при запросе любого киножанра, именно «Битва на озере» (второе название блокбастера на русском языке) больше всего похожа на лучшие образцы западной кинопромышленности. Так же как и Exeed LX ближе других китайских кроссоверов подошел к высокой планке, заданной именитыми одноклассниками.
Хотя сразу стоит сказать, что и фильм, и автомобиль до признанных лидеров в своих областях еще явно не дотягивают. Но куда деваться, если те же поисковики все чаще предлагают посмотреть не американское или европейское кино, а китайское, иранское и индийское. А автодилеры уже в полный рост торгуют «китайцами» и вот-вот предложат нам «иранцев» и «индусов». Впрочем, в смысле автомобилей россиянам повезло куда больше. «Битва» — весьма эклектичное произведение с явной смесью пафосной кинодраматургии СССР 50-х годов прошлого века и американских военных боевиков.
А вот Exeed LX если и можно заподозрить в некоторых заимствованиях, то они настолько тщательно переосмыслены, что вполне тянут на самостоятельные решения. Выглядит машина подчеркнуто просто: никаких тебе азиатских изысков в виде лишних изгибов-выштамповок, ломаных линий и причудливой оптики. Наоборот: автомобиль подчеркнуто прост, нарочито груб и в итоге — брутален. Светодиодная оптика и спереди, и сзади так же вызывающе лаконична и лишь подчеркивает агрессивные нотки экстерьера.
А в целом можно сказать, что перед нами классика жанра, которая не потеряет актуальности ни через год, ни через пять, ни через десять лет. Не в этом ли скромном обаянии буржуазии кроется один из секретов успешности действительно премиальных авто? И особенно, если «внутренний мир» героя подчеркивает его стильную и элегантную внешность. А то ведь с автомобилями часто бывает, как с тем же китайским кино: множество «блокбастерных» спецэффектов, масштабность с претензией на вечность, компьютерная графика, а игра актеров — пластиковая, искусственная, с избыточным пафосом и пошлыми шаблонами.
Exeed LX этой «азиатчины» счастливо избежал. Ну или почти избежал. Салон радует действительно качественными материалами отделки с минимально-точными вкраплениями «серебра». Хотя местами тут использован слишком «пластиковый» пластик, отлично хранящий на своей матовой поверхности следы прикосновения водителя и пассажиров. Но справедливости ряди стоит заметить, что этим грешат почти все восточные автопроизводители, а в нашем случае принятое дизайнерами решение общего впечатления от картинки не портит.
В отличие от досадных эргономических просчетов. Например, тут по-прежнему неудобные китайские короткие подушки сидений. И если переднему пассажиру с этим смириться легко (хотя и ему вряд ли понравится отсутствие регулировки «сидушки» по высоте при том, что все остальные присутствуют), то водителю с хорошим ростом — не очень. Зато в LX теперь подогреваются спинки кресел, а на случай жаркой погоды имеется и их вентиляция.
И еще о климате. Очень удачно инженеры оставили физические кнопки управления «погодой в салоне», не заставляя лишний раз переносится в тачскриновую современную реальность. Но вот расстроило, что площадка для беспроводной зарядки мобильника (как и USB-порты) «спряталась» под центральным тоннелем почти на уровне лодыжек — доставать оттуда смартфон, как и цеплять кабель, ну очень неудобно. Однако на этом все придирки к делам интерьерным, пожалуй, и закончились. И даже нивелировались обилием ниш-отделений-боксов для всякой дорожной мелочевки.
А плюс к ним — явная забота китайских товарищей об обитателях заднего ряда. Три человека усядутся здесь вполне комфортно (центрального тоннеля нет от слова совсем), причем пространства и для ног, и для головы — предостаточно. Вот только средний пассажир останется без подогрева пятой точки, но это уже даже не придирка. Из «плюшек» тут — два USB-порта. Короче говоря, уселись все с удобством, так что — поехали.
И вот что мне нравится в наших новых старых друзьях китайцах, так это их полная безбашенность что в искусстве, что в реальной жизни. Вот как они лихо нагибают в своей озерно-чосинской трехчасовой киноэпопее пиндосов! Да, путаются в географии, исторических фактах, мельтешат со сменой кадров-тем, игнорируют и роль СССР в конфликте, и ни разу не показывают ни одного северного корейца, с которым, по факту, и воевали. Но делают все это по-американски же шикарно, с апломбом и полной верой в то, что явили миру киношедевр, достойный не то, что «Оскара», но самой «Ники».
Вот и китайский автопром в лице Exeed совершенно уверен, что уже практически заткнул за пояс даже не какой-то там «штатовский» General Motors, а Mercedes-Benz, BMW и Audi вместе взятых. И всячески пытается убедить в этом россиян, переманив к себе не только Стива Юма из пресловутого GM (отменный дизайн LX — его заслуга), но и многих наших соотечественников, до этого плодотворно трудившихся на благо так называемой Большой немецкой тройки.
Но их работу на ниве маркетинга, рекламы и сервиса мы оценим позже — в процессе эксплуатации премиальных «китайцев» в РФ. А пока посмотрим, какими ходовыми качествами-умениями «наградили» нашего героя инженерные гении Поднебесной при помощи столь опускаемых их кинематографом западных умельцев. И сразу скажем: полноприводный Exeed LX —реальный прорыв тамошнего автостроения. И только на первый взгляд может показаться, что машина — лишь очередная-проходная модель бренда Chery, которому, собственно говоря, премиальный Exeed и принадлежит.
Очень похоже, что над «Эликсом» круто поработали, дав ему то, чего лишены обычные «черики» и другие «омоды». Начнем с «шумки», которая выше всяких похвал. Единственное, что чуть мешает комфортной езде, так это гул покрышек. Который, впрочем, и не критичен, и, может быть, связан с шипованный резиной от не лучшего производителя. К слову, во время нынешних испытаний мы свели «китайца» нос к носу с почти столь же премиальной Mazda CX−5 (сравнительный тест-драйв — в ближайших выпусках портала «АвтоВзгляд»). Так вот, по «громкости звучания» разница между машинами минимальна. Что же касается ездовых повадок…
Exeed LX AWD вооружен 1,6-литровым турбомотором, агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом» от германской Getrag. В принципе, агрегат знаком нам по старшим моделям марки, однако его мощности в 150 «лошадок» тут маловато. Особенно это заметно при попытках резко стартануть: «светофорную гонку» владелец машины явно проиграет. Да, можно будет наверстать упущенное позже — на трассе, так сказать — но тем не менее нужно помнить, что активных ускорений «с места» для быстрых маневров следует избегать. Зато ускорения с крейсерских скоростей даются легко — никаких кик-даунов не нужно даже при обгоне каравана большегрузов.
Впрочем, все настройки автомобиля априори подразумевают не драйверский стиль езды, а вальяжное — по-американски — перемещение в пространстве. Так, например, на любое действие с «баранкой» авто реагирует не то, чтобы с опозданием или не очень точно (тут все okay), но и не предугадывая желаний хозяина. А при желании полихачить вы обязательно столкнетесь и с излишними кренами, и с валкостью.
Но зато штатно преодолевая и разбитый проселок, и «лежачих полицейских», седоки вряд ли пожалуются на дискомфорт. А вот уж к чему точно не возникнет претензий — так это к тормозам: система и чутко, и точно, и очень ожидаемо от приложенного усилия реагирует на работу с педалью. Правда, если не брать в расчет явно и успешно доработанные настройки рулевого управления, в версии AWD куда как отчетливее обеспечивающие обратную связь, то и переднеприводная модификация Exeed LX не сильно расстраивала своим поведением водителя. Однако изюминка модели — именно в новой трансмиссии, за которую и правда стоит доплатить, избавляя себя от многих проблем в стране, где зима длится минимум полгода.
Порталу «АвтоВзгляд» повезло, что эту новинку рынка мы взяли на тест в те самые дикие снегопады, что обрушились на столичный регион в середине декабря года минувшего, и прошли с ней почти тридцатиградусные морозы начала января−2023. Повезло в том смысле, что лично убедились в способностях Exeed LX AWD надежно противостоять козням нашенской погоды.
При этом именно премьерный выезд на замутившую снежный квест природу позволил в остальные дни испытаний полностью довериться автомобилю. А в то первое знакомство нас страховали технические специалисты марки, предложив под их присмотром прохватить на благородном «китайце» по таким заметенным лесам и завьюженным полям, куда и прожженный «нивовод» вряд ли бы рискнул сунуться.
Дороги, как таковой, на двух предложенных журналистам спецучастках не было: слабовыраженная обледенелая колея, местами уже заметенная снегом. Рельеф тоже весьма сомнительный: спуски, подъемы, сомнительные даже в летнюю пору повороты. И откровенно порадовало, что даже в обычном режиме «китаец» вполне успешно превозмогал выпавшие на его долю испытания.
А при выборе режима «Снег» (для «засад» с серьезным снежным покровом) или «4х4» (лед или слишком уж вызывающая колейность) — так и вообще вспарывал целину, что твой трактор. За что искреннее спасибо электромагнитной многодисковой муфте ZF, более чем оперативно задействующей задние колеса (производитель утверждает, что она делает это за 0,07 секунды). Кстати сказать, тут имеется еще один внедорожный режим — «Грязь» — но его испытать по понятным причинам не удалось.
Остальные же — это гражданские «Эко», «Комфорт» и «Спорт». При этом все предложенные варианты полностью отвечают своим названиям. В «Эко» машина превращается в овощ, разом теряя динамику и задор; в «Спорте» вы получаете почти болид, нервно реагирующий на работу с педалью газа и наполняющий и без того не пустой руль еще большей остротой.
Что касается уже упоминавшихся «Снега» и «4х4», то первый реально позволяет избежать лишней пробуксовки, а второй очень похоже имитирует блокировку центрального дифференциала. Прибавьте сюда короткие свесы машины и вы получаете транспортное средство, которое, конечно, не готово выступать в ралли-рейдах, но уверенно довезет вас до дачи по забытой Богом и дорожниками грунтовке в любую погоду, даже несмотря на не самый выдающийся клиренс в 185 мм.
И кстати, про погоду. Было очень любопытно (хотя и тревожно, учитывая, что новогодние каникулы мы с Exeed LX проводили в дали от цивилизации), как «китаец» справится с жесткими минусовыми температурами, простояв без движения несколько суток. И проблем не возникло: движок завелся с пол-оборота.
…Чтобы стать героем, заявил один из персонажей чосинской киноэпопеи, надо убить 20 американцев. И если проводить аналогии, то марку Exeed уже вполне можно считать героической, учитывая, что совокупные продажи премиальных авто made in USA скукожились в России за 11 месяцев прошлого года до жалких четырех с половиной тысяч. А один только «Иксиид» реализовал больше десяти тысяч. Конец фильма…