Кино и китайцы: длительный тест-драйв полноприводного кроссовера Exeed LX

«Битва на Чосинском водохранилище» — самый дорогой военный фильм в истории китайского кинематографа — появился у нас на год раньше премиального полноприводного кроссовера Exeed LX, но именно он пришел на ум во время длительного тест-драйва этой «поднебесной» автоновинки.

Возможно потому, что во всем изобилии китайских лент, активно предлагаемых нынче интернет-поисковиками при запросе любого киножанра, именно «Битва на озере» (второе название блокбастера на русском языке) больше всего похожа на лучшие образцы западной кинопромышленности. Так же как и Exeed LX ближе других китайских кроссоверов подошел к высокой планке, заданной именитыми одноклассниками.

Хотя сразу стоит сказать, что и фильм, и автомобиль до признанных лидеров в своих областях еще явно не дотягивают. Но куда деваться, если те же поисковики все чаще предлагают посмотреть не американское или европейское кино, а китайское, иранское и индийское. А автодилеры уже в полный рост торгуют «китайцами» и вот-вот предложат нам «иранцев» и «индусов». Впрочем, в смысле автомобилей россиянам повезло куда больше. «Битва» — весьма эклектичное произведение с явной смесью пафосной кинодраматургии СССР 50-х годов прошлого века и американских военных боевиков.