Названа дата российской премьеры нового Subaru Forester

Никаких глобальных изменений во внешности модели или в оформлении салона после смены поколения разработчики делать не стали, немного там — немного здесь: радиаторная решетка со слегка пересмотренным дизайном, по-новому оформленные противотуманные огни, измененные бамперы. В общем, список небольшой.

Но здесь все же есть о чем рассказать: благодаря новой «тележке» колесная база автомобиля увеличилась с 2639 мм до 2670 мм, а это привело к тому, что внутри максимальное расстояние между спинками рядов кресел выросло почти на 4 см (до 1001 мм), а багажное отделение теперь вмещает на 40 л поклажи больше.

Моторная гамма авто получила пару хоть и знакомых нам, но модернизированных бензиновых «атмосферника»: объемом 2,0 л и 2,5 л, мощностью 150 и 185 л. с. соответственно, которые агрегатируются с вариатором нового поколения. Всем «Лесникам» традиционно достался фирменный полный привод.

Сейчас о стоимости новинки в РФ производитель не сообщает, но расскажем об этом на фестивале 15 сентября. Кстати, на мероприятии кроме нового Subaru Forester, можно будет увидеть раритетный Subaru 360 — первый серийный автомобиль бренда, у которого в этом году 60-летний юбилей.