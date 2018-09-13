Toyota подняла цены на весь модельный ряд в России

Прибавку к ценам во всех вариантах получили следующие модели: бизнес-седан Camry стал дороже на 44 000 рублей, за пикап Hilux теперь придется выложить дополнительно 53 000 «целковых»..

Внедорожник Land Cruiser Prado станет вашим за 2 384 000 кровно заработанных: его стоимость «взлетела» на 55 000 — 74 000 рублей. Кроссовер Highlander поднял ценник на 72 «штуки» и уедет из салона к хозяину за минимальные 3 351 000. Прайс на минивэн Alphard подскочил на 96 000 «деревянных», и купить его сегодня можно за 4 563 000 «целковых».

Во всех комплектациях, кроме стартовой, подорожали все остальные модели линейки, поэтому начальная цена на них осталась прежней: «паркетник» С-HR — на 33 000 рублей, RAV4 — на 37 000 — 42 000 «деревянных», Fortuner — на 48 000 — 53 000. Тем, кто задумал приобрести Land Cruiser повезло меньше остальных: его ценник прибавил от 103 000 до 148 000 «целковых».

Toyota Prius с неподключаемой гибридной силовой установкой в своей единственной вариации добавила к цене 44 000, итого — 2 230 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».