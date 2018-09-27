Камеры будут штрафовать за скорость и «выделенки» даже машины без номеров

Фото: АвтоВзгляд
Российские власти инициировали эксперимент по внедрению в дорожную инфраструктуру новых систем, способных идентифицировать транспортные средства в потоке не только по государственным регистрационным знакам, но и по модели, типу и цвету кузова. Похоже, перехитрить камеры больше не получится.
Лика Затворная

Так называемая нейросеть основана на технологиях, заимствованных у военных. Система обучена выявлять автомобили с подменными и закрытыми номерами или даже без них. Иными словами, от средств видеофиксации нарушений ПДД хитроумные водители уже не скроются — безнаказанно превышать скоростной режим или «топить» по полосе, выделенной для движения общественного транспорта, не помогут ни магнитные рамки, ни аэрозоли в виде искусственных снега и грязи, ни затертые буквы-цифры.

Система, зафиксировавшая подозрительное с ее точки зрения авто, вероятно, будет немедленно сообщать о нем ближайшему полицейскому наряду. И уже служивым предстоит разбираться, по какой причине у того или иного транспортного средства висят подложные или нечитаемые «жестянки».

Другое дело, что после тотального сокращения ГИБДД того самого наряда поблизости может не оказаться. Как в таком случае будут задерживать потенциального нарушителя, пока не совсем ясно.

– Надо посмотреть, насколько оптика, камеры, радары позволяют получать необходимую информацию. Я думаю, что нужно пару месяцев для принятия решения. Пока алгоритм нам кажется очень хорошим, — прокомментировал «Коммерсанту» грядущее нововведение вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Стоит напомнить, что согласно ст.12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков», за управление автомобилем с фальшивыми номерными знаками предусмотрен штраф в размере 2500 рублей, а также лишение «прав» сроком от шести месяцев до 1 года.

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27 сентября 2018
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