Камеры будут штрафовать за скорость и «выделенки» даже машины без номеров

Так называемая нейросеть основана на технологиях, заимствованных у военных. Система обучена выявлять автомобили с подменными и закрытыми номерами или даже без них. Иными словами, от средств видеофиксации нарушений ПДД хитроумные водители уже не скроются — безнаказанно превышать скоростной режим или «топить» по полосе, выделенной для движения общественного транспорта, не помогут ни магнитные рамки, ни аэрозоли в виде искусственных снега и грязи, ни затертые буквы-цифры.

Система, зафиксировавшая подозрительное с ее точки зрения авто, вероятно, будет немедленно сообщать о нем ближайшему полицейскому наряду. И уже служивым предстоит разбираться, по какой причине у того или иного транспортного средства висят подложные или нечитаемые «жестянки».

Другое дело, что после тотального сокращения ГИБДД того самого наряда поблизости может не оказаться. Как в таком случае будут задерживать потенциального нарушителя, пока не совсем ясно.