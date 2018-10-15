Автомобильные аксессуары, без которых опасно садиться за руль

Видеорегистратор

Не секрет, что при разборе ДТП или в спорных вопросах на суде видеозапись может служить доказательством виновности или невиновности его участников. А от этого иногда зависит не только сумма штрафа, но и срок лишения свободы. Так что отсутствие видеорегистратора в определенных ситуациях можно расценить, как необратимую и непростительную ошибку. Неслучайно некоторые водители устанавливают это устройство не только на лобовое стекло, но и на заднее.

Смартфон

Смартфон для современного человека уже давно стал главным средством комуникации. Что касается водителя, то чаще всего он использует это устройство в качестве навигатора. Но даже, если человек прекрасно ориентируется на своих маршрутах, смартфон ему крайне необходим, чтобы быть в курсе о ситуации с трафиком. Благодаря доступным онлайн-сервисам, можно выбрать оптимальный путь и сэкономить время. Кроме того, в случае необходимости мобильное устройство дает возможность связаться с экстренными службами и снять ту или иную ситуацию на видеокамеру.

Зарядное устройство

Конечно, использовать смартфон в поездке можно только при наличии зарядного устройства, поэтому важность этого аксессуара сложно переоценить. Хотя USB-разъем уже давно перестал быть роскошью в современном автомобиле, и в этом случае водителю достаточно иметь один провод. Забыть обо всем этом могут позволить себе лишь счастливые обладатели автомобилей, оснащенных беспроводной подзарядкой. Но, увы, далеко не все модели располагают такой опцией. Как, собственно, и поддерживают эту опцию не все мобильные телефоны.