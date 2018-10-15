Автомобильные аксессуары, без которых опасно садиться за руль

Большинство из несметного количества разнообразных устройств действительно облегчает жизнь водителей, хотя многие благополучно обходятся и без них. Например, далеко не все пользуются радар-детекторами, ионизаторами воздуха, чехлами для сидений, различными органайзерами. А вот, согласитесь, без стеклоочистителей отправляться в путь просто опасно.
«Дворники»
В советское время водители, оставляя машину на стоянке, часто снимали стеклоочистители, поскольку в условиях тотального дефицита это была верная приманка для воров.
«Дворники» по своей конструкции могут быть каркасными, бескаркасными и гибридными. Как правило, срок службы ограничивается парой сезонов, поэтому их необходимо вовремя менять. От работы щеток зависит безопасность дорожного движения, поэтому в дальней дороге никогда не помешает запасной комплект.