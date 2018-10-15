Автомобильные аксессуары, без которых опасно садиться за руль

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Жизнь современного человека с трудом можно представить без массы вещей, от которых зависит не только его комфорт, но и безопасность. В том числе и в автомобиле. Портал «АвтоВзгляд» отметил ключевые автомобильные аксессуары, без которых не следует отправляться в путь.
Иван Флягин

Большинство из несметного количества разнообразных устройств действительно облегчает жизнь водителей, хотя многие благополучно обходятся и без них. Например, далеко не все пользуются радар-детекторами, ионизаторами воздуха, чехлами для сидений, различными органайзерами. А вот, согласитесь, без стеклоочистителей отправляться в путь просто опасно.

«Дворники»

В советское время водители, оставляя машину на стоянке, часто снимали стеклоочистители, поскольку в условиях тотального дефицита это была верная приманка для воров.

«Дворники» по своей конструкции могут быть каркасными, бескаркасными и гибридными. Как правило, срок службы ограничивается парой сезонов, поэтому их необходимо вовремя менять. От работы щеток зависит безопасность дорожного движения, поэтому в дальней дороге никогда не помешает запасной комплект.

Видеорегистратор

Не секрет, что при разборе ДТП или в спорных вопросах на суде видеозапись может служить доказательством виновности или невиновности его участников. А от этого иногда зависит не только сумма штрафа, но и срок лишения свободы. Так что отсутствие видеорегистратора в определенных ситуациях можно расценить, как необратимую и непростительную ошибку. Неслучайно некоторые водители устанавливают это устройство не только на лобовое стекло, но и на заднее.

Смартфон

Смартфон для современного человека уже давно стал главным средством комуникации. Что касается водителя, то чаще всего он использует это устройство в качестве навигатора. Но даже, если человек прекрасно ориентируется на своих маршрутах, смартфон ему крайне необходим, чтобы быть в курсе о ситуации с трафиком. Благодаря доступным онлайн-сервисам, можно выбрать оптимальный путь и сэкономить время. Кроме того, в случае необходимости мобильное устройство дает возможность связаться с экстренными службами и снять ту или иную ситуацию на видеокамеру.

Зарядное устройство

Конечно, использовать смартфон в поездке можно только при наличии зарядного устройства, поэтому важность этого аксессуара сложно переоценить. Хотя USB-разъем уже давно перестал быть роскошью в современном автомобиле, и в этом случае водителю достаточно иметь один провод. Забыть обо всем этом могут позволить себе лишь счастливые обладатели автомобилей, оснащенных беспроводной подзарядкой. Но, увы, далеко не все модели располагают такой опцией. Как, собственно, и поддерживают эту опцию не все мобильные телефоны.

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15 октября 2018
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