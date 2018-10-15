Foton Sauvana сильно подорожал

Foton Sauvana в младшем варианте Basic отныне оценивается минимум в 1 699 900 «деревянных». За эти деньги покупатель получает автомобиль с 201-сильным мотором под капотом объемом 2 л в паре с пятиступенчатой «механикой».

Топовый вариант рамного внедорожника в семиместном исполнении обойдется в 1 984 900 «целковых», сообщает агентство «Автостат». Такой «проходимец» оснащен той же «четверкой», форсированной до 217 л. с., агрегатированной с шестискоростной автоматической коробкой передач.

Напомним, что Foton разрабатывает и собирает в основном грузовые машины, сельскохозяйственную технику, автобусы и легкий коммерческий транспорт, но есть у них и легковые автомобили. В России продуктовая линейка легковушек представлена двумя моделями: кроме Sauvana марка предлагает нам пикап Tunland.

Стоит сказать, что Foton в российском рейтинге продаж легковых авто и легкого коммерческого транспорта находится практически в самом «хвосте». В сентябре официальные дилеры бренда смогли реализовать только 26 машин, что на 60% меньше, чем за то же время в прошлом году. С января по сентябрь производитель отдал россиянам 267 авто (-13%).