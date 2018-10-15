Как LADA укрепляет позиции за рубежом

В белорусском рейтинге популярности автомарок с начала года российский производитель занял второе место. Рост популярности позволил открыть в республике еще шесть дилерских шоу-румов в Минске, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске и Гродно. Еще три официальных автосалона LADA появились в Узбекистане: в Ташкенте, Джизаке и Бухаре.

В Казахстане бренд стал первым по продажам новых автомобилей, заняв 22,9% от общего рынка машин. За прошедшие девять месяцев отечественной компании удалось поднять объемы реализации на 5,2%.

К новогодним праздникам АВТОВАЗ собирается открыть 35 дилерских салона в 11-и странах мира.

Напомним, что в российском автомобильном хит-параде LADA лидирует, причем с огромным отрывом от конкурентов. За первый месяц осени производитель реализовал 31 173 авто, подняв продажи на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Для сравнения: расположившейся на втором месте KIA удалось сбыть чуть меньше 19 000 машин.