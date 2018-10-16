Названы российские цены на Porsche Panamera GTS и GTS Sport Turismo

Оба автомобиля оснастили 460-сильным двигателем V8 объемом 4,0 л с максимальным крутящим моментом в 629 Нм. Агрегат превосходит по мощности (+20 «лошадей») и крутящему моменту (+100 Нм) мотор «Панамеры» прошлого поколения в модификации GTS. Движок работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» и парой сцеплений.

Автомобили ускоряются с нуля до 100 км/ч всего за 4,1 секунды. Максимальная скорость Porsche Panamera GTS ограничена 292 км/ч, а Sport Turismo может разогнаться до 289 км/ч. Расход топлива тоже разнится: 10,3 и 10,6 л на «сотню» соответственно.

«Заряженным» лифтбэку и универсалу повезло получить первыми из всей линейки проекционный дисплей на лобовое стекло прямо перед глазами водителя. Эти «немцы» отличаются от стандартной «Панамеры» заниженной трехкамерной пневмоподвеской и перенастроенными амортизаторами.

Стоит сказать, что Porsche Panamera GTS прошлой генерации был представлен только в четырехдверном кузове, так что универсал GTS Sport Turismo появился в продуктовой линейке впервые.