В России подорожали сразу шесть моделей Volvo

Компактный хетчбэк во внедорожной версии отныне обойдется минимум в 1 666 000 рублей. Ценник на универсал Volvo V90 Cross Country увеличился на 51 000 — 64 000 «деревянных», и теперь покинет автосалон только за 3 235 000 кровно заработанных.

Чтобы приобрести флагманский седан Volvo S90, придется выложить дополнительно от 47 000 до 64 000 «деревянных» — автомобиль станет вашим за 2 807 000 рублей.

Все кроссоверы в модельной линейке бренда тоже могут похвастать новыми ценами. Младший из них — Volvo XC40 — добавил к стоимости от 40 000 до 83 000. Его отдадут в руки покупателю за 2 238 000 «целковых».

Volvo XC60 подорожал на 53 000 — 61 000 «деревянных», и уедет от продавца за 3 138 000 рублей. И, наконец, цена на самый большой Volvo XC90 подскочила на 61 000 — 71 000, сообщает агентство «Автостат». Машина теперь оценивается минимум в 3 820 000 рублей.

Стоит напомнить, что шведский бренд — не самый популярный у нас даже среди премиальных. В российском рейтинге Volvo в сентябре (904 единицы, +28%) заняла 21-е место, ненамного обогнав британцев Land Rover (901 экземпляров, +34%).