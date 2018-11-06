LADA Largus вновь подорожал из-за установки системы ЭРА-ГЛОНАСС

АВТОВАЗ пересмотрел прайс на LADA Largus из-за внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая ранее предлагалась для этой машины в качестве опции и оценивалась в те же 6000.

Отныне «Ларгус» в кузове фургон обойдется покупателю в 540 900 рублей, универсал уедет от официального дилера минимум за 570 900 «деревянных», а авто в версии Cross станет вашим за 720 900 кровно заработанных.

Стоит напомнить, что в конце лета было зафиксировано 15 000 спасательных операций на российских дорогах, своевременно проведенных благодаря автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы совершить экстренный вызов, достаточно нажать одну единственную кнопку. Причем при серьезных авариях службы спасения оповещаются системой автоматически. При этом иногда функцией пользуются не участники происшествия, а его свидетели. Отметим, что каждый день к сервису подключают приблизительно 4300 автомобилей, и сегодня в нем зарегистрировано более 2,7 млн. транспортных средств.