АВТОВАЗ поднял цены на LADA Largus и Vesta

Ценник на Largus Cross и фургон теперь стартуют от 714 900 и от 534 900 «деревянных» соответственно, а прайс на LADA Largus в версии универсал отныне начинается от 564 900 рублей.

Стандартная «четырехдверка» LADA Vesta со 106-сильным мотором в паре с механикой обойдется минимум в 594 900 «целковых». Авто в модификации Cross уедет от официального дилера за 773 900. Универсал SW станет вашим уже за 679 900 рублей, а за приподнятый SW Cross придется отдать 805 900 кровно заработанных. Чтобы приобрести битовливнаую «Весточку» CNG, нужно заплатить от 789 900.

А вот LADA Vesta Sport пока только ожидается в продуктовой линейке. Она получит уже знакомый нам 1,8-литровый мотор, «разогретый» со 122 л. с. до 145 «лошадок», работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Экстерьер новинки отличается контрастными красными элементами, а салон оформлен в черно-красных тонах. Несмотря на то, что автомобиля еще нет на рынке, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал машину.