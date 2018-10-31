LADA Vesta Sport все же выйдет в кузове универсал

В сертификационном документе, который можно найти в открытой базе Федерального агентства «Росстандарт», седан получил обозначение GFLS30, а универсал — GFKS30.

В ОТТС указано: и седан, и универсал с приставкой Sport в названии оснастят 1,8-литровым мотором мощностью 145 л. с. Инженеры расширили переднюю колею и уменьшили высоту автомобилей за счет заниженной подвески. Причем по какой-то причине у авто конструктивно не предусмотрена буксировка прицепа.

Кроме этого документа (ОТТС, кстати говоря, не гарантирует появления на рынке упомянутых в нем моделей и их модификаций, а только делает это возможным), в Сети на днях появились шпионские фотографии. В объективы попалась как раз LADA Vesta SW Sport с прикрытыми камуфляжем бамперами и крыльями. Значит, скорее всего, автомобиль выкатился на дорожные испытания.

Время запуска в продажу «сарая» со спортивным характером пока не известно. Но, если «заряженная» Vesta с четырьмя дверями приедет на рынок к концу года, то универсал появится много позже. Насчет стоимости тоже можно лишь делать предположения: прайс на LADA Vesta Sport обозначили вокруг 950 000 рублей, а там посмотрим…