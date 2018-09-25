Специалисты Ford придумали, как снизить смертность на дорогах

По подсчетам экспертов, «Скорая помощь», прибывшая на место аварии всего на 4 минуты раньше, повышает шансы жертв серьезных ДТП выжить на весомые 40%. Основываясь на этих выводах, инженеры Ford разработали новую систему, которая поможет создавать «спасательные коридоры» не только автомобилям с ручным управлением, но и беспилотникам. Ведь именно за ними бренд видит будщее.

Для корректной работы системы машины «Скорой», пожарных и полиции должны подавать постоянный сигнал, который улавливается другими транспортными средствами. При соблюдении всех требований участники дорожного движения смогут заблаговременно узнать, когда мимо них поедут спасатели, и какую полосу нужно освободить.

В проект KoMoD (Kooperative Mobilitat im digitalen Testfeld Dusseldorf), в рамках которого проводятся испытания этой технологии, Ford вложил 15 миллионов евро. Специалисты уже запланировали тестирования других систем, считывающих информацию о режиме работы светофоров и датчиков, установленных на дороге. Они будут осведомлять водителей о впереди идущих тихоходах, о скоростном режиме и ограничении движения на отдельных полосах.

Напомним, что недавно Ford сообщил о новом способе обновления программного обеспечения мультимедийных систем SYNC 3, для которого требуется только доступ к интернету и флешка объемом не менее 4 Гб.