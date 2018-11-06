Штрафы за нарушения ПДД могут вырасти в два раза с отменой 50-процентной скидки

И ради этого инициаторы пойдут даже на откровенные подставы и провокации, типа установленных друг за другом камер (чтобы за одно и то же нарушение дважды оштрафовать рулевого), и необоснованного ограничения скорости на вполне приличных дорогах (как, например, в Москве на Жулебинской эстакаде, где после установки камер вдруг появились знаки ограничения скорости до 60 км/ч, в то время как до эстакады и после нее разрешено ехать 80 км/ч). Говорить о необходимости платных дорог и парковок даже не хочу, дабы невзначай не ляпнуть чего-то нецензурного. Приличных слов нет, одни эмоции.

А теперь о главном: не позабыло ведомство Антона Силуанова высказаться и в том ключе, что, мол, не лишним будет повысить в регионах и транспортный налог, и налог на имущество (увы, но владельцам гаражей, стало быть, тоже надо готовиться к увеличению фискальных трат). Иначе говоря, россиянам не стоит рассчитывать на отмену транспортного налога и включения его в стоимость топлива. В январе 2019 года мы столкнемся с тем, что и акцизы на бензин вырастут под предлогом отмены транспортного налога, но сам налог в итоге не отменят, как это уже случалось. Ну или назовут его иначе, типа «налог за пользование дорожной инфраструктурой».

Кроме того, под раздачу попадут владельцы незарегистрированных плавстредств и самоходной техники (квадроциклы и снегоходы). Да-да, по этим несчастным местным властям тоже приказано пройтись. Глубокий смысл действа: обложить данью и их.