Штрафы за нарушения ПДД могут вырасти в два раза с отменой 50-процентной скидки

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В последнее время, просыпаясь по утрам, ловлю себя на мысли, что мне стало чертовски тяжело дышать. И проблема тут вовсе не в состоянии здоровья. Непомерные налоги абсолютно на все, не перестающие расти как на дрожжах цены на топливо, страховку, проезд по платным дорогам, заоблачные цены на продукты… Задыхаюсь от всего этого. Но самое страшное, что понимаю: дальше будет только хуже. И вот очередное тому подтверждение.
Дмитрий Зленко

На днях Минфин РФ опубликовал на своем сайте «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, способствующих увеличению доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». В частности, ведомство г-на Силуанова предлагает местным чиновникам активизировать работу по выявлению граждан, сдающих жилье без уплаты налогов. Да и в целом дана команда «Фас!» на выявление неплательщиков налогов, причем как среди физический, так и юридических лиц. Но это еще цветочки!

Лично меня больше всего ввергло в осеннюю депрессию поручение Минфина найти новые источники доходов. К таковым главные казначеи страны отнесли расширение системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, дальнейшее развитие сети платных дорог и платных же парковок. Но если с необходимостью увеличения группировки камер, коих уже сейчас в стране начитывается около 12 000) сказала ГИБДД, это еще хоть как-то можно было бы объяснить. Дескать, нейтрализуем очаги аварийности, повышаем водительскую культуру. Но когда об этом говорит финансовый блок правительства, то становится откровенно не по себе: плевать на безопасность и жизни людей, лишь бы деньги в казну капали. А потому не сомневайтесь, что эти приборы как устанавливались, так и будут устанавливаться отнюдь не там, где гибнут люди, а в местах, где можно «срубить много бабла».

И ради этого инициаторы пойдут даже на откровенные подставы и провокации, типа установленных друг за другом камер (чтобы за одно и то же нарушение дважды оштрафовать рулевого), и необоснованного ограничения скорости на вполне приличных дорогах (как, например, в Москве на Жулебинской эстакаде, где после установки камер вдруг появились знаки ограничения скорости до 60 км/ч, в то время как до эстакады и после нее разрешено ехать 80 км/ч). Говорить о необходимости платных дорог и парковок даже не хочу, дабы невзначай не ляпнуть чего-то нецензурного. Приличных слов нет, одни эмоции.

А теперь о главном: не позабыло ведомство Антона Силуанова высказаться и в том ключе, что, мол, не лишним будет повысить в регионах и транспортный налог, и налог на имущество (увы, но владельцам гаражей, стало быть, тоже надо готовиться к увеличению фискальных трат). Иначе говоря, россиянам не стоит рассчитывать на отмену транспортного налога и включения его в стоимость топлива. В январе 2019 года мы столкнемся с тем, что и акцизы на бензин вырастут под предлогом отмены транспортного налога, но сам налог в итоге не отменят, как это уже случалось. Ну или назовут его иначе, типа «налог за пользование дорожной инфраструктурой».

Кроме того, под раздачу попадут владельцы незарегистрированных плавстредств и самоходной техники (квадроциклы и снегоходы). Да-да, по этим несчастным местным властям тоже приказано пройтись. Глубокий смысл действа: обложить данью и их.

Ну и «вишенка на торте», которая, впрочем, не имеет отношение к данным «методическим рекомендациям», а пока только обсуждается в кулуарах Минфина — необходимость двукратного увеличения штрафов за нарушения ПДД и отмены льготного периода их оплаты с 50-процентной скидкой. Дело в том, что в связи с повсеместным использованием камер, водители стали нарушать меньше, соответственно и «штрафные» поступления в бюджет сильно сократились. Надо компенсировать…

штрафы, видеофиксация, ПДД, платная парковка, транспортный налог, квадроциклы, снегоходы, платные дороги
6 ноября 2018
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