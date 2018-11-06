Штрафы за нарушения ПДД могут вырасти в два раза с отменой 50-процентной скидки

На днях Минфин РФ опубликовал на своем сайте «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, способствующих увеличению доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». В частности, ведомство г-на Силуанова предлагает местным чиновникам активизировать работу по выявлению граждан, сдающих жилье без уплаты налогов. Да и в целом дана команда «Фас!» на выявление неплательщиков налогов, причем как среди физический, так и юридических лиц. Но это еще цветочки!
Лично меня больше всего ввергло в осеннюю депрессию поручение Минфина найти новые источники доходов. К таковым главные казначеи страны отнесли расширение системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, дальнейшее развитие сети платных дорог и платных же парковок. Но если с необходимостью увеличения группировки камер, коих уже сейчас в стране начитывается около 12 000) сказала ГИБДД, это еще хоть как-то можно было бы объяснить. Дескать, нейтрализуем очаги аварийности, повышаем водительскую культуру. Но когда об этом говорит финансовый блок правительства, то становится откровенно не по себе: плевать на безопасность и жизни людей, лишь бы деньги в казну капали. А потому не сомневайтесь, что эти приборы как устанавливались, так и будут устанавливаться отнюдь не там, где гибнут люди, а в местах, где можно «срубить много бабла».