Свежие подробности об обновленном Genesis G90

По традиции тизерное изображение от Genesis лишь приоткрывает завесу тайны — увидеть обновленный G90 во всей красе, без чехлов и приглушенного света, мы сможем только 27 ноября, когда в Сеуле состоится публичная премьера модели. Пока же довольствуемся тем, что есть: новой «мордой» с матричными фарами.

Благодаря «шпионским» фотографиям, опубликованным ранее, нам уже известно, что рестайлинговый Genesis G90 обзавелся перелицованными бамперами, видоизмененной задней оптикой, иной радиаторной решеткой, напоминающей пятиугольный «гриль» концептуального купе Genesis Essentia, а также переработанными крыльями и капотом.

По предварительным данным, новшества произошли и в салоне авто. В частности, мы увидим новую переднюю панель, дополнительные варианты отделки и продвинутый мультимедийный комплекс. Кстати сказать, обновленный Genesis G90 — это первая работа в компании Hyundai Motor шеф-дизайнера Люка Донкервольке, недавно сменившего на посту неутомимого Петера Шрайера.

Моторная гамма, как ожидается, останется прежней: в нее войдут атмосферные V6 и V8 мощностью 315 и 425 л. с., а также V6 с турбонаддувом, генерирующий 370 сил. Двигатели будут работать в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач — иных трансмиссий в ассортименте нет. Зато можно выбрать привод: задний или полный.