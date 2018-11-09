Как узнать код автомобильной магнитолы, чтобы ее разблокировать

Персональный код, «оберегающий» магнитолу от похитителей, «обнуляется» в памяти устройства при потере питания более чем на 10—15 минут. Скинул водитель клеммы с аккумулятора, выкурил пару сигарет — приемник заблокировался. Чтобы вновь наслаждаться в дороге любимой музыкой, рулевому необходимо ввести четырехзначный пароль. И хорошо, если комбинация цифр у него где-то записана. А что делать, если нет?
Для начала следует заглянуть в бардачок: некоторые предусмотрительные автостроители размещают в перчаточном ящике небольшую наклейку, на которой указан в том числе и код магнитолы (Key Code). Попытка успехом не увенчалась? Тогда обратитесь к сервисной книжке автомобиля — пароль от «музыки» должен быть прописан и там.