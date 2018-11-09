Как узнать код автомобильной магнитолы, чтобы ее разблокировать

Если дилеры по той или иной причине помогать не хотят, то можно поискать решение проблемы в Сети. На просторах интернета существует несколько бесплатных сервисов, подбирающих код по серийному номеру магнитолы. Правда, чтобы раздобыть этот самый серийным номер, придется демонтировать гаджет, что тоже не так просто на некоторых моделях. Еще один минус — «калькуляторы» работают исключительно со старыми автомобилями.

Помимо бесплатных сервисов, в интернете можно найти и платных «специалистов», готовых за небольшую сумму денег решить проблему с «ключом». Цена вопроса — от 300 до 1500 рублей в зависимости от модели магнитолы. Процесс тот же: снимаете устройство и сообщаете посредством интернета его серийный номер «мастерам».

В крайнем случае, когда все варианты уже опробованы, а пароль так и остается загадкой, можно обратиться к настоящим профессионалам, располагающим не только компьютерными программами, но и «живым» оборудованием для работы с магнитолой.

Они помогут и при худших раскладах, если устройство заблокировалось «намертво» после нескольких неудачных попыток ввести код, или когда пароль менялся предыдущим владельцем. Но расценки у них уже другие: за восстановление системы придется выложить не менее 2000—3000 целковых.