Как узнать код автомобильной магнитолы, чтобы ее разблокировать

Фото: nemetas.aufgegabelt.info
Участившиеся в 80−90-х годах минувшего столетия кражи автомобильных магнитол вынудили производителей «вшивать» в каждое устройство персональный код. Однако это хитрое решение усложнило жизнь не только грабителям, но и автовладельцам, вынужденным мучиться с подбором «ключа» после отключения питания. Где искать пароль, если аудиосистема заблокировалась, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Персональный код, «оберегающий» магнитолу от похитителей, «обнуляется» в памяти устройства при потере питания более чем на 10—15 минут. Скинул водитель клеммы с аккумулятора, выкурил пару сигарет — приемник заблокировался. Чтобы вновь наслаждаться в дороге любимой музыкой, рулевому необходимо ввести четырехзначный пароль. И хорошо, если комбинация цифр у него где-то записана. А что делать, если нет?

Для начала следует заглянуть в бардачок: некоторые предусмотрительные автостроители размещают в перчаточном ящике небольшую наклейку, на которой указан в том числе и код магнитолы (Key Code). Попытка успехом не увенчалась? Тогда обратитесь к сервисной книжке автомобиля — пароль от «музыки» должен быть прописан и там.

Фото: car.reszvetelhete.net

Если отыскать «ключ» самостоятельно по каким-либо причинам не удалось, то попробуйте позвонить в официальный дилерский центр. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из московских автосалонов, сервисные консультанты «пробивают» код магнитолы по VIN-номеру машины во внутренней программе за считанные минуты. Впрочем, и они не всегда видят в системе нужную информацию.

В таких случаях автовладельца просят подъехать на СТО — магнитолу снимают, переписывают ее заводской код и отправляют данные в представительство, откуда в дальнейшем и приходит пароль для разблокировки устройства. Сложность в том, что этот процесс может растянуться на неопределенный срок. Кроме того, услугу, скорее всего, придется оплатить.

Фото: beturt.com

Если дилеры по той или иной причине помогать не хотят, то можно поискать решение проблемы в Сети. На просторах интернета существует несколько бесплатных сервисов, подбирающих код по серийному номеру магнитолы. Правда, чтобы раздобыть этот самый серийным номер, придется демонтировать гаджет, что тоже не так просто на некоторых моделях. Еще один минус — «калькуляторы» работают исключительно со старыми автомобилями.

Помимо бесплатных сервисов, в интернете можно найти и платных «специалистов», готовых за небольшую сумму денег решить проблему с «ключом». Цена вопроса — от 300 до 1500 рублей в зависимости от модели магнитолы. Процесс тот же: снимаете устройство и сообщаете посредством интернета его серийный номер «мастерам».

В крайнем случае, когда все варианты уже опробованы, а пароль так и остается загадкой, можно обратиться к настоящим профессионалам, располагающим не только компьютерными программами, но и «живым» оборудованием для работы с магнитолой.

Они помогут и при худших раскладах, если устройство заблокировалось «намертво» после нескольких неудачных попыток ввести код, или когда пароль менялся предыдущим владельцем. Но расценки у них уже другие: за восстановление системы придется выложить не менее 2000—3000 целковых.

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9 ноября 2018
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