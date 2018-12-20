Какие автомобили меньше всего теряют в цене при перепродаже

Фото: m.yukle.mobi
Ни для кого ни секрет, что автомобили теряют в цене сразу же после того, как покидают стены дилерского центра. Одни — больше, другие — меньше. На какой модели оставить свой выбор, дабы не сильно «проиграть» в деньгах при дальнейшей перепродаже, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Согласно статистике, быстрее всего дешевеют автомобили премиальных брендов — а именно Mercedes-Benz, Land Rover и BMW. Так, по данным портала Auto.ru, стремительнее других теряет в цене Mercedes-Benz S-класса: машины, проданные в 2015 году за 9 070 000 рублей, сегодня предлагаются на вторичном рынке за 5 340 000 целковых (-41,1%).

Трехлетний Mercedes-Benz GL занимает вторую строчку рейтинга — он подешевел с 5 566 000 рублей до 3 310 000 «деревянных» (-40,5%). Следом идут Land Rover Discovery Sport и Mercedes-Benz M-класса — прайсы на эти подержанные авто упали на 35,9 и 35,8% соответственно. Замыкает лидерскую пятерку, как ни странно, Nissan Pathfinder, потерявший за три года 35,3%.

Mercedes-Benz S-класса теряет в цене стремительнее всех остальных моделей
Фото: www.netcarshow.com

Что же до самых выгодных автомобилей с точки зрения дальнейшей перепродажи, то тут отследить закономерность куда сложнее. Лидером в списке моделей, теряющих в цене медленнее других, является Toyota Hilux, который ни то что несильно подешевел за три года, а даже подорожал! Если в 2015 пикап предлагался за 1 792 000 рублей, то сегодня эти же самые машины доступны на «вторичке» за 1 870 000 целковых.

Очевидно, это связано с тем, что россияне в большинстве своем не жалуют «грузовички», и так было всегда. А те, кому пикапы все же интересны, не готовы платить за них больше 2 млн. рублей. В шоу-румах официальных дилеров бюджетных машин нет. На вторичном рынке — есть, но не так много. Вот и получается, что повышенный спрос пораждает высокие цены.

Практически не «проигрывают» в деньгах владельцы Renault Sandero — хетчбэка, потерявшего лишь 7,4% (с 583 000 до 541 000 рублей). Аналогичная ситуация с кроссовером Mazda CX-5: с 1 448 000 до 1 341 000 целковых (-7,4%). Незначительно «полегчал» в цене Honda CR-V (-7,7%). Чуть больше — Toyota RAV4 (-9%).

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20 декабря 2018
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