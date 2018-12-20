Какие автомобили меньше всего теряют в цене при перепродаже

Согласно статистике, быстрее всего дешевеют автомобили премиальных брендов — а именно Mercedes-Benz, Land Rover и BMW. Так, по данным портала Auto.ru, стремительнее других теряет в цене Mercedes-Benz S-класса: машины, проданные в 2015 году за 9 070 000 рублей, сегодня предлагаются на вторичном рынке за 5 340 000 целковых (-41,1%).
Трехлетний Mercedes-Benz GL занимает вторую строчку рейтинга — он подешевел с 5 566 000 рублей до 3 310 000 «деревянных» (-40,5%). Следом идут Land Rover Discovery Sport и Mercedes-Benz M-класса — прайсы на эти подержанные авто упали на 35,9 и 35,8% соответственно. Замыкает лидерскую пятерку, как ни странно, Nissan Pathfinder, потерявший за три года 35,3%.