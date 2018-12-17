«Мазда» в черном: стартовали продажи Mazda CX-5 в новой версии

Mazda CX-5 Black Edition порадует изменениями во внешнем виде: авто украшают 19-дюймовые легкосплавные колесные диски в особенном исполнении цвета антрацита и того же оттенка секретки и гайки к ним. Кроме того, добавляет индивидуальности «паркетнику» приветственная подсветка, проецирующая логотип бренда на дорогу при открытых передних дверях. В салоне покупателя ждут фирменные коврики и тоже с надписью Black Edition. Кстати, вместе с машиной идет комплект зимней «резины».

Стоит отметить, что CX-5 в комплектации Supreme оснащают парой моторов на выбор: двухлитровым мощностью 150 л. с. и 194-сильным движком объемом 2,5 л. Оба агрегата работают вкупе с шестискоростным «автоматом» и полным приводом.

Сколько придется доплатить за «Мазду в черном» представители бренда широкой публике не сообщают. Судя по всему, ценник объявляют по запросу. По некоторым данным, к стандартной стоимости придется добавить около 150 000 рублей, а тираж новинки ограничен 10-ю или 15-ю машинами.