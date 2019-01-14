Сколько автомобилей KIA купили россияне в 2018 году

По сравнению с 2017 годом компания KIA продала на 25% больше. По итогам 12 месяцев продукция бренда заняла 12,6% от всего отечественного автомобильного рынка и по-прежнему несет титул популярнешей иностранной марки у россиян.

Во-вторых, седаны и хетчбэки KIA Rio разлетелись тиражом в 100 148 экземпляров. Это самый внушительный результат за все время продаж автомобиля на нашем рынке. Стоит отметить, что Rio сохранил неоспоримое звание бестселлера.

Второе место в рейтинге получил KIA Sportage: кроссовер пришелся по вкусу 32 667 покупателям. Тройку лидеров замыкает KIA Optima: седан продали в количестве 20 833 авто. За «четырехдверкой» следует KIA Ceed (20 706 машин) и Soul (17 017 единиц).