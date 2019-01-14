Сколько автомобилей KIA купили россияне в 2018 году

Для компании KIA прошедший год стал удачным вдвойне: на российском рынке бренд смог поставить сразу два рекорда. Во-первых, в 2018-м корейцы в общей сложности реализовали 227 578 автомобилей, показав самые высокие результаты за десятилетнюю историю марки в России.
По сравнению с 2017 годом компания KIA продала на 25% больше. По итогам 12 месяцев продукция бренда заняла 12,6% от всего отечественного автомобильного рынка и по-прежнему несет титул популярнешей иностранной марки у россиян.
Во-вторых, седаны и хетчбэки KIA Rio разлетелись тиражом в 100 148 экземпляров. Это самый внушительный результат за все время продаж автомобиля на нашем рынке. Стоит отметить, что Rio сохранил неоспоримое звание бестселлера.
Второе место в рейтинге получил KIA Sportage: кроссовер пришелся по вкусу 32 667 покупателям. Тройку лидеров замыкает KIA Optima: седан продали в количестве 20 833 авто. За «четырехдверкой» следует KIA Ceed (20 706 машин) и Soul (17 017 единиц).
Остается добавить, что за отчетный период компания продала 29 712 автомобиля корпоративным клиентам (+46%), около 73 000 покупателей (+25%) воспользовались кредитной программой, а также 6363 подержанных автомобиля (+28%) приобрели по программе «KIA Уверен».
Напомним, что на днях в KIA анонсировали выпуск нового кроссовера, собранного на одной платформе с популярным Creta. На местном рынке авто появится уже во второй половине текущего года. Не исключено, что переднеприводный «паркетник» появится и в России.