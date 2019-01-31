Как купить новый Jeep при скромном семейном бюджете

Последние пару лет дела у автопроизводителей, представленных на российском рынке, идут настолько хорошо, что мы практически забыли о пред- и постновогодних дисконтах и других «вкусных» предложениях от них при покупке новых автомобилей. Машины и так разлетаются, как горячие пирожки. Тем неожиданнее выглядят условия, на которых сегодня готовы расстаться со своей продукцией американские Jeep и Chrysler.
Для того, чтобы поднять свои, прямо скажем, не впечатляющие программы, американцы придумали довольно гибкую и удобную линейку потребительских кредитов. Теперь при покупке Jeep Wrangler, Cherokee, Compass, Renegade, Grand Cherokee, а также Chrysler Pacifica покупатель может оформить кредит со ставкой от 6,5%. Ставка по нынешним меркам действительно довольна заманчива, делая не дешевые автомобили Jeep доступнее для более широкого круга клиентов.
Достаточно сказать, что приобретая в кредит кроссоверы Compass или Renegade, сумма ежемесячного платежа составит всего 9900 рублей. Действительно немного, хотя тут не надо забывать, что минимальная цена того же Compass составляет 2 149 000 «деревянных», а компактного Renegade — ₽1 149 000.
А вот другая новость от Fiat Chrysler Automobiles RUS адресована владельцам подержанных, но не старше 2013-го года выпуска, авто Jeep, Chrysler и Dodge.
В первом квартале текущего года они могут поменять своих подуставших «коней» на новые со скидкой в 150 000—300 000 рублей в зависимости от комплектации старого авто и выбранной новой модели в рамках программ «Tрейд-ин» и «Kояльный трейд-ин».