Как купить новый Jeep при скромном семейном бюджете

Для того, чтобы поднять свои, прямо скажем, не впечатляющие программы, американцы придумали довольно гибкую и удобную линейку потребительских кредитов. Теперь при покупке Jeep Wrangler, Cherokee, Compass, Renegade, Grand Cherokee, а также Chrysler Pacifica покупатель может оформить кредит со ставкой от 6,5%. Ставка по нынешним меркам действительно довольна заманчива, делая не дешевые автомобили Jeep доступнее для более широкого круга клиентов.

Достаточно сказать, что приобретая в кредит кроссоверы Compass или Renegade, сумма ежемесячного платежа составит всего 9900 рублей. Действительно немного, хотя тут не надо забывать, что минимальная цена того же Compass составляет 2 149 000 «деревянных», а компактного Renegade — ₽1 149 000.