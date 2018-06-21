Тест-драйв Jeep Grand Cherokee Trailhawk: оставьте меняв покое

Обливаюсь холодным липким потом и жалею, что не надел перед экспериментом памперсы. Однако без этого — вполне удачного — испытания сложно было до конца поверить заверениям представителей марки, уверяющих, что легкий фейслифт, которые претерпел «Гранд», на самом деле вполне можно считать как минимум глубоким рестайлингом, а как максимум — следующим поколением модели. Поскольку, убеждены они, теперь со многими, в том числе и критическими, ситуациями машина уверенно справляется без помощи водителя — «рулевой» просто не должен ей мешать.

То есть не обновленные бампера, не чуть измененную (но от этого не менее узнаваемую) фальшрадиаторную решетку и подретушированную оптику следует считать главным итогом работы инженеров Jeep над обновленным Grand Cherokee.. Ее суть и соль в другом: полностью перелопаченная начинка машины с новыми алгоритмами работы практически всех систем и ассистентов.