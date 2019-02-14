В Россию приехал Volkswagen Tiguan в новой версии для умников

Бренд из Вольфсбурга привез российским покупателям Volkswagen Tiguan в новой «умной» версии под названием Connect. Автомобиль отличается не только своим умением передавать информацию о себе на телефон владельца, но и широким списком оснащения, а также оригинальным цветом кузова и дизайном дисков.
Главная «фишка» Volkswagen Tiguan Connect, собственно, как и недавно представленного Polo Connect, — это встроенный модуль и приложение для смартфона, куда этот самый модуль выводит различные данные, начиная от остатков топлива в баке и времени техосмотра, заканчивая советами по экономичному вождению после анализа всех показателей.
Кроме того, программа расскажет, что обозначает любая аварийная лампочка на «приборке» и поможет связаться со службой помощи на дороге.
«Умный» Tiguan оснастили на выбор покупателя парой бензиновых турбомоторов: 150-сильным, работающим в паре с шестискоростным «автоматом», и движком с отдачей в 180 «лошадей», агрегатированным с семиступенчатой АКП.
Стоит сказать, что кроссовер в этом варианте отличается еще и внешне: для него доступна окраска кузова в оригинальный цвет Petroleum Blue, а также авто комплектуется 17-дюймовыми колесными дисками Dublin.
В списке оборудования значатся обогрев лобового стекла и подогрев всех кресел, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном и камерой заднего вида, а также функция бесключевого доступа.
Водителю помогают полуавтоматический ассистент парковки и адаптивный круиз-контроль, умеющий удерживать автомобиль в заданной полосе. Кроме того, владельца порадуют цифровая «приборка» и динамическая светодиодная головная оптика. Покупка такого паркетника обойдется в 1 859 000 рублей.