В Россию приехал Volkswagen Tiguan в новой версии для умников

Главная «фишка» Volkswagen Tiguan Connect, собственно, как и недавно представленного Polo Connect, — это встроенный модуль и приложение для смартфона, куда этот самый модуль выводит различные данные, начиная от остатков топлива в баке и времени техосмотра, заканчивая советами по экономичному вождению после анализа всех показателей.

Кроме того, программа расскажет, что обозначает любая аварийная лампочка на «приборке» и поможет связаться со службой помощи на дороге.

«Умный» Tiguan оснастили на выбор покупателя парой бензиновых турбомоторов: 150-сильным, работающим в паре с шестискоростным «автоматом», и движком с отдачей в 180 «лошадей», агрегатированным с семиступенчатой АКП.