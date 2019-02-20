В России отзывают Skoda Octavia с травмоопасными подушками небезопасности

Акция распространяется на 66 моделей Skoda Octavia, реализованных с 2002 по 2003 год. Чешский производитель не исключает, что в указанной партии установлены травмоопасные подушки безопасности.

Есть вероятность, что из-за повышенной влажности пиротехнического заряда в газогенераторе, сработавший в случае ДТП эйрбэг, может нанести серьезные повреждения водителю и пассажирам.

Уполномоченные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» оповестят владельцев неисправных машин о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На указанных «Октавиях» заменят газогенераторы фронтальной подушки безопасности со стороны водителя. Все работы будут осуществляться за счет производителя.

Напомним, что в этом году популярная Skoda Octavia отмечает свой 60-летний юбилей. Первый экземпляр модели сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе в январе 1959 года.