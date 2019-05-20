Почему сейчас нельзя купить запчасти для LADA Vesta Sport

Именно этот ажиотажный спрос и стал причиной искусственно создающегося дефицита деталей. Ведь делая из стандартной «Весты» спортивную, люди не будут тратиться на оригинальную модель. Судя по документу, продажа комплектующих прекратили временно: «в период проведения маркетинговой кампании по продвижению продукции».

Стоит напомнить, что Vesta Sport предложена безварантно с 1,8-литровым мотором мощностью 145 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой «механикой». Покупатель может выбрать седан в одной из двух комплектаций Luxe и Luxe Multimedia. Прайс на автомобиль начинается от 1 009 900 рублей.