Как автоконцерны «впаривают» нам дешевые машины под видом дорогих

«Единая Модульная Платформа», «Новая Глобальная Архитектура», «Компактная Глобальная Платформа» — последние лет десять эти словосочетания активно звучат в устах маркетологов автостроителей, будто они вызывают дьявола.

Дальше и вовсе, практически матом: платформа CMF, SGP, EMP2, MFA, MRA, E2XX, B0… Да язык можно свернуть, пытаясь выговорить все эти названия, аббревиатуры и сокращения, выдуманные автоконцернами, которые, к слову, подразумевают одно и то же — создание разных автомобилей с использованием одной платформы и готового конструктора из силовых агрегатов, элементов шасси и начинки. Но то, что для одних хорошо, для других, как бы красиво об этом не рассказывали, оно выходит боком. Впрочем, по порядку.

Попытки автопроизводителей унифицировать платформы и начинку для выпуска разных автомобилей были всегда. Так, например, Mercedes-Benz SLK первого поколения поделился «тележкой» с Chrysler Crossfire. «Квадратный» Nissan X-Trail (T31) и Renault Koleos также были построены на одной платформе «С» альянса Renault-Nissan и делили на двоих набор двигателей, коробок передач и систему полного привода.