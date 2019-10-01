Как менялись цены на новые авто в сентябре

Фото: glamox.com
По данным российских аналитиков, во второй половине сентября цены на свои автомобили изменили лишь три бренда. Причем один из них прайсы даже снизил. Иначе говоря, волна повального подорожания новых машин практически сошла на нет. Но это всего лишь затишье перед бурей: ожидается новый взрыв цен в начале 2020 года.

Так, недавно были пересмотрены прейскуранты на корейский кроссовер Hyundai Santa Fe, который подорожал почти во всех комплектациях на 10 000 рублей, и американский внедорожник Jeep Wrangler. За последний придется отдать дополнительные 40 000—100 000 рублей в зависимости от версии.

Зато премиальная немецкая марка Audi, как уже писал портал «АвтоВзгляд», снизила стоимость сразу на три модели: купе A5 подешевело на 120 000 рублей в некоторых комплектациях; A7 Sportback — на 150 000 «целковых» в одной из версий, а кроссовер Audi Q5 — на 150 000—461 000 ₽

Однако напомним, что в 2020 году вырастет утилизационный сбор, дабы компенсировать снижение ввозных пошлин, продиктованное правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Так что очередного массового подорожания новых автомобилей избежать не удастся.

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1 октября 2019
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