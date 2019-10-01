Как менялись цены на новые авто в сентябре

Так, недавно были пересмотрены прейскуранты на корейский кроссовер Hyundai Santa Fe, который подорожал почти во всех комплектациях на 10 000 рублей, и американский внедорожник Jeep Wrangler. За последний придется отдать дополнительные 40 000—100 000 рублей в зависимости от версии.

Зато премиальная немецкая марка Audi, как уже писал портал «АвтоВзгляд», снизила стоимость сразу на три модели: купе A5 подешевело на 120 000 рублей в некоторых комплектациях; A7 Sportback — на 150 000 «целковых» в одной из версий, а кроссовер Audi Q5 — на 150 000—461 000 ₽

Однако напомним, что в 2020 году вырастет утилизационный сбор, дабы компенсировать снижение ввозных пошлин, продиктованное правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Так что очередного массового подорожания новых автомобилей избежать не удастся.