В России вновь подскочили цены на автомобили KIA

Компактная «пятидверка» KIA Picanto прибавила в цене 5000 рублей вне зависимости от комплектации. Отныне покупка такого авто в базе с литровым мотором мощностью 67 л. с. и пятиступенчатой «механикой» выльется в 689 900 рублей.

Еще один хетч — более габаритный KIA Ceed, а также универсал Ceed SW подорожали на 10 000 рублей. Так, первый теперь оценивается в 1 079 900, а второй — в 1 119 900 «целковых».

Больше остальных огорчил потенциальных покупателей представительский седан KIA K900. За него придется отдать на 100 000 больше. К слову, столь же нескромную прибавку к прайсу «четырехдверка» получила еще в ноябре. Так что цена на модель растет как на дрожжах. Причем, вероятно, и после Нового года она вновь поползет вверх. Но сегодня авто обойдется в 3 449 900 рублей.

Зато недавно элегантный KIA Stinger не только подрожал, но и подешевел. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», ценник на фастбэк в стартовой комплектации, вооруженный 197-сильным движком, «потяжелел» на 40 000 рублей. За авто нужно заплатить 2 114 900. Авто в версии GT Line подскочило в цене на 10 000 (₽2 844 900), а вот в версиях Luxe и Prestige, напротив, сбросила 120 000 и 180 000 соответственно. В оставшихся комплектациях модель прайс сохранила.