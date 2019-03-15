В России KIA Ceed и KIA Ceed SW обновили комплектации

В российские дилерские центры приехали KIA Ceed и KIA Ceed SW в обновленных комплектациях. Корейцы рассказали, что изменения в списки оборудования были внесены исключительно по пожеланиям наших потребителей.
Хетчбэк KIA Ceed и универсал Ceed SW представлены в России в шести комплектациях. И авто в трех из них — самых востребованных — Luxe, Prestige и Premium обзавелись свежими перечнями оснащения.
Как хетч, так и «сарай» в версии Luxe отныне продаются в 17-дюмовыми литыми дисками, тогда как раньше комплектовались только «штамповкой». Такие машины получили еще и задние парктроники. Ценники на «пятидверку» стартуют от 1 179 900 рублей, а авто в кузове универсал обойдется в 1 219 900 «целковых».
Ceed и Ceed SW Prestige стали богаче на датчики дождя, центральное зеркало с затемнением и систему бесключевого доступа.
Дверь багажника открывается с помощью электропривода, а также с кнопки складываются боковые зеркала. Кроме того, на последних появились светодиодные повторители «поворотников». Покупка такого хетчбэка и «сарая» выльется в 1 254 900 и 1 304 900 рублей соответственно.
И, наконец, авто в комплектации Premium теперь доступно с 1,6-литровым мотором MPI мощностью 128 л. с. Здесь из обновок — дополнительные регулировки передних сидений, система мониторинга слепых зон и ассистент при выезде с парковки задним ходом (от 1 364 900 рублей — хетч, от 1 434 900 «деревянных» — универсал).
Стоит напомнить, что KIA Ceed нового, третьего по счету поколения приехал в Россию в августе прошлого года, а Ceed SW стал доступен на нашем рынке в конце января текущего.