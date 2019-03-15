В России KIA Ceed и KIA Ceed SW обновили комплектации

Хетчбэк KIA Ceed и универсал Ceed SW представлены в России в шести комплектациях. И авто в трех из них — самых востребованных — Luxe, Prestige и Premium обзавелись свежими перечнями оснащения.

Как хетч, так и «сарай» в версии Luxe отныне продаются в 17-дюмовыми литыми дисками, тогда как раньше комплектовались только «штамповкой». Такие машины получили еще и задние парктроники. Ценники на «пятидверку» стартуют от 1 179 900 рублей, а авто в кузове универсал обойдется в 1 219 900 «целковых».

Ceed и Ceed SW Prestige стали богаче на датчики дождя, центральное зеркало с затемнением и систему бесключевого доступа.