Как поменялись цены на новые автомобили в 2020 году

За первые две недели 2020 года нарастили цены на свою продукцию сразу 18 компаний. Назвать увеличение стоимости поголовным пока нельзя: всего в России представлено 52 автомобильных марки, не считая производителей люксовых авто. Но и ожидать, что подорожание на этом завершиться тоже не стоит: можно быть уверенными, что большинство оставшихся брендов догонит самых шустрых чуть позднее.

Итак, по данным «Автостата», полностью модельный ряд переоценили LADA (плюс 5000−23 000 рублей), Suzuki (+50 000), Foton (от 50 000 до 99 000 рублей) и Volvo (+30 000).

Некоторые нашли возможность оставить прайсы некоторых моделей нетронутыми. Среди них — Hyndai (15 000 — 50 000 рублей), Volkswagen (21 000 — 118 000) и Renault (₽19 000 — 77 000). Также поступили Skoda (от 8000 до 244 000), Subaru (+20 000 — 30 000), Citroёn (12 000 80 000 рублей) и MINI (плюс 40 000 — 351 000).

Компании Chevrolet, Genesis, Jeep и Mercedes-Benz переоценили единичные модели, а у Mitsubishi и Peugeot зафиксировали разнонаправленное изменение прайсов. Кстати, в Lexus решили не менять стоимость из-за выросшего налога. Правда, несколько японских моделей все же подорожали, но из-за интеграции новой мультимедийной системы.