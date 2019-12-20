Volkswagen представит в 2020 году 35 новых моделей, из них — 12 кроссоверов

Первым на сцену выйдет новый хетчбэк, затем компанию ему составит паркетник. Это два электрокара Volkswagen ID.3 и ID.Next соответственно. Последний будет предлагаться в Европе, Китае и Северной Америке. Об этом сообщило зарубежное издание Autocar, ссылаясь на свои источники.

Среди гибридных новинок немцы представят Volkswagen Golf восьмого поколения в версии GTE c 242-сильной силовой установкой. Такой хетч ожидается весной, после того, как в первые шоу-румы прикатит обычный «Гольф». Затем дебютирует обновленный Teramont. А о других моделях станет известно позднее.

Для российских потребителей VW тоже приготовил несколько новых авто, а точнее три. Правда, назвать новинками их можно лишь с натяжкой: вся троица уже запущена в продажу на других рынка. Грядущей весной в нашу страну прикатит обновленный Volkswagen Passat, во втором квартале — седьмая Jetta. А ближе к осени автостроитель порадует нас лифтбэком Volkswagen Arteon, сменившем в линейке Passat CC.