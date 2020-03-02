АВТОВАЗ отзывает более 10 000 автомобилей из-за проблем с тормозами

Речь идет о LADA Vesta, XRAY и Largus, отгруженных ритейлерам с 06 сентября 2019 по 04 февраля 2020 года. Стоит отметить, что на сайте Росстандарта обычного в таких случаях сообщения о сервисной акции, касающейся этих авто, не появлялось.

В документе, попавшем в распоряжение портала «Лада.Онлайн», автостроитель предписывает дилерам оповестить владельцев дефектных авто о неисправности и пригласить в автосервисы для замены некондиционной детали. Способ извещения — письмо с уведомлением о вручении.

Напомним, что в конце сентября 2019 года такая же проблема обнаружилась у LADA Granta. Тогда к «официалам» пригласили хозяев 3994 «автовазовских» бюджетных машин. Из-за плохо работающих обратных клапанов в вакуумном цилиндре может создаваться недостаточное разряжение, что приводит к снижению усилия на тормозных механизмах.