Названы российские цены на новейший кроссовер Geely Coolray

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе бренда, «живые» Geely Coolray у дилеров появятся 26 марта. Кроссовер будет представлен в комплектации Luxury с ценником от 1 288 999 рублей. Авто в варианте Flagship оценят в 1 449 999, а покупка паркетника в «максималке» Flagship Sport обойдется в 1 500 000 «деревянных».

Компактный Coolray в базовой комплектации Comfort, повторимся, прибудет несколько позже. По нашим прогнозам — в августе. Исходя из вышеперечисленного прейскуранта, можно предположить что модель в младшей версии получит прайс не выше 1 100 000 рублей.