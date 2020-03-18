Названы российские цены на новейший кроссовер Geely Coolray

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе бренда, «живые» Geely Coolray у дилеров появятся 26 марта. Кроссовер будет представлен в комплектации Luxury с ценником от 1 288 999 рублей. Авто в варианте Flagship оценят в 1 449 999, а покупка паркетника в «максималке» Flagship Sport обойдется в 1 500 000 «деревянных».
Компактный Coolray в базовой комплектации Comfort, повторимся, прибудет несколько позже. По нашим прогнозам — в августе. Исходя из вышеперечисленного прейскуранта, можно предположить что модель в младшей версии получит прайс не выше 1 100 000 рублей.
Но уже в базе «Кулрэй» сможет похвастать довольно широким списком оснащения. В него войдут шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Не обойдется и без мультимедийного комплекса с большим 10,25-дюймовым экраном и возможностью интеграции смартфона. Добавьте к этому пакет так называемых теплых опций с подогревом всех кресел, руля, а также зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя.
Напомним, Geely Coolray, чья сборка налажена на белорусском заводе «БелДжи», укомплектуют безальтернативным 150-сильным мотором с наддувом объемом 1,5 л в сочетании с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и системой переднего привода.