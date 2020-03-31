В России подорожали несколько моделей Skoda

Из этой тройки меньше всех в цене прибавил «сарай» Skoda Octavia Combi: плюс 47 000—50 000 рублей в зависимости от комплектации. То есть авто подорожало на 2,4% относительно прежнего прайса. Отныне универсал в базе с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л. с. обойдется в 1 985 000.

Лифтбэк Skoda Octavia огорчил прибавкой в 59 000 — 65 000 рублей, в процентах авто стало ценнее на 4,0 − 5,5%. Так что за такой автомобиль в стартовой версии, оснащенное 110-сильным двигателем и «механикой», придется выложить 1 140 000 «целковых».

Покупая Skoda Kodiaq теперь, необходимо доложить от 29 000 до 134 000 рублей (0,9% — 5,5%). Паркетник в младшем варианте, укомплектованный движком на 125 сил и МКП, оценивается в 1 539 000 «деревянных».

Между тем российские поклонники бренда сейчас предвкушают запуск в продажу нового бюджетника — Skoda Rapid второго поколения. Автомобиль будет предложен в четырех комплектациях, а его прайс стартанет от 792 000 рублей. Скорее всего, продажи начнутся в мае 2020 года.