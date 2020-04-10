В России подорожали три модели Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse Cross прибавил в цене 50 000 рублей вне зависимости от комплектации. Отныне кроссовер в базе обойдется в 1 970 000 рублей, а покупка авто в топовом варианте выльется в 2 316 000. Напомним, паркетник предложен с безальтернативной бензиновой 1,5-литровой «четверкой» мощностью 150 л. с., выступающей в паре с вариатором, а также передним или полным приводом.

Пикап Mitsubishi L200 подорожал на 30 000 — 60 000 рублей. Так что грузовичок в стартовой комплектации оценивается теперь в 2 129 000 «целковых». На вооружении автомобиля имеется дизель объемом 2,4 л в двух вариантах форсировки на 154 и 181 л. с.

Больше остальных прайс нарастил внедорожник Mitsubishi Pajero Sport: его приобретение разорит на дополнительные 127 000 рублей. «Вездеход» оценили в 2 596 000 рублей. Он приводится в движение дизелем на 2,4 л, развивающим 181 л. с. Кроме того, в ассортименте авто есть и бензиновый движок с отдачей в 209 «лошадей».

Кстати, эта троица дорожает в 2020 году только второй раз: до этого рост цен был зафиксирован специалистами портала «Цена Авто» в январе. Тогда японцы поменяли прайсы на всю продуктовую линейку в нашей стране.