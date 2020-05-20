В России поменялись ценники на половину моделей Audi

Ценники на компактные седан и хетчбэк Audi A3, по данным сайта «Цена Авто», выросли на 39 000—45 000 рублей в зависимости от комплектации. Так что отныне «четырехдверка» оценивается 2 009 000, а хетч — в 1 994 000 «целковых».

Бизнес-седан Audi А6 подорожал на 54 000—82 000 рублей, и теперь его покупка выльется в 3 116 000. Прайсы на кроссоверы Q3 и Q3 Sportback «раздулись» на 50 000—60 000 до 2 375 000 и 2 575 000 соответственно. Спортивный паркетник SQ5 стал дороже на 48 000 «целковых» (цена стартует от ₽4 873 000).

Перечень авто немецкой марки, чьи прйсы увеличились на сумму до 100 000 рублей закончился. Прочие модели подорожали гораздо серьезнее. Так, на приобретение фастбэка Audi А7 Sportback придется доплачивать от 165 000 до 187 000 рублей. Из-за чего его цена начинается от 4 285 000.

Представительский седан Audi A8, а также авто в версии L, прибавили в цене 252 000— 25 000 рублей. Так что стандартная «А восьмая» обойдется в 6 547 000 рублей, длиннобазная — в 7 386 000. Стоимость «заряженного» паркетника SQ7 подросла на 204 000 (до 6 989 000 рублей), а седана S8 — на 412 000 «деревянных» (до 10 702 000).

Отдельно стоит отметить кроссовер Audi Q5. Его прайс поднялся и упал одновременно — все зависит от комплектации. Так, в большинстве версий автомобиль подорожал на 34 000—50 000 рублей, исключая две. Q5 Premium S и Q5 Premium S Competition подешевели, причем сразу на 150 000.

Кстати, кроме новых цен немцы привезли нашим потребителям еще и новый автомобиль — «заряженный» кроссовер Audi SQ8. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», сердце авто — четырехлитровый турбодизель V8 мощностью 422 л. с.