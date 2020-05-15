Немцы начали продавать в России бронированный Audi A8 L

Флагманский седан бренда с четырьмя кольцами Audi A8 L в версии Security приводит в движение бензиновый V8 мощностью 571 л. с. К слову, таким же движком оснащается S8.

Представительскую «четырехдверку» помимо бронированной капсулы оснастили еще и многослойными стеклами, оберегающими от пуль и осколков, внешней защитой днища и антимагнитной противоосколочной защитой порогов.

Кроме того, A8 L Security укомплектован запасным автономным аккумулятором, аварийной системой подачи воздуха в салон, устройством экстренного открывания дверей и комплексом внешнего пожаротушения. А еще в авто имеется кнопка Alarm: ее нажатие блокирует доступ в машину, а также запускает сирену и световую сигнализацию. Ценник на немецкий премиальный «танк» можно выяснить по запросу у дилера. Кстати, Audi даже предлагает специальные курсы вождения бронированного лимузина.