Немцы начали продавать в России бронированный Audi A8 L

Фото: Audi
Обычно бронированием автомобилей занимаются специальные тюнинг-ателье. Но немцы решили не упускать ни одного клиента и представили в России защищенный броней Audi A8 с длинной базой. Детали выяснил портал «АвтоВзгляд».

Флагманский седан бренда с четырьмя кольцами Audi A8 L в версии Security приводит в движение бензиновый V8 мощностью 571 л. с. К слову, таким же движком оснащается S8.

Представительскую «четырехдверку» помимо бронированной капсулы оснастили еще и многослойными стеклами, оберегающими от пуль и осколков, внешней защитой днища и антимагнитной противоосколочной защитой порогов.

Кроме того, A8 L Security укомплектован запасным автономным аккумулятором, аварийной системой подачи воздуха в салон, устройством экстренного открывания дверей и комплексом внешнего пожаротушения. А еще в авто имеется кнопка Alarm: ее нажатие блокирует доступ в машину, а также запускает сирену и световую сигнализацию. Ценник на немецкий премиальный «танк» можно выяснить по запросу у дилера. Кстати, Audi даже предлагает специальные курсы вождения бронированного лимузина.

  • Фото: Audi
  • Фото: Audi

В общем, Audi A8 L Security оберегает водителя и пассажиров со всех сторон. Если говорить об уровне защиты, то броня кузова соответсвует классу VR9, остекление — VR10, а взрывозащита — ERV 2010.

Тем временем автопилот третьего уровня, анонсированный для ингольштадтской «восьмерки» еще несколько лет назад, похоже, пока в оснащение седана не попадет. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, загвоздка оказалась в юридической стороне дела. Не во всех странах, где продается A8, готовы выпустить на дороги общего пользования беспилотные машины.

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15 мая 2020
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