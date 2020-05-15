Немцы начали продавать в России бронированный Audi A8 L

Флагманский седан бренда с четырьмя кольцами Audi A8 L в версии Security приводит в движение бензиновый V8 мощностью 571 л. с. К слову, таким же движком оснащается S8.
Представительскую «четырехдверку» помимо бронированной капсулы оснастили еще и многослойными стеклами, оберегающими от пуль и осколков, внешней защитой днища и антимагнитной противоосколочной защитой порогов.
Кроме того, A8 L Security укомплектован запасным автономным аккумулятором, аварийной системой подачи воздуха в салон, устройством экстренного открывания дверей и комплексом внешнего пожаротушения. А еще в авто имеется кнопка Alarm: ее нажатие блокирует доступ в машину, а также запускает сирену и световую сигнализацию. Ценник на немецкий премиальный «танк» можно выяснить по запросу у дилера. Кстати, Audi даже предлагает специальные курсы вождения бронированного лимузина.
В общем, Audi A8 L Security оберегает водителя и пассажиров со всех сторон. Если говорить об уровне защиты, то броня кузова соответсвует классу VR9, остекление — VR10, а взрывозащита — ERV 2010.
Тем временем автопилот третьего уровня, анонсированный для ингольштадтской «восьмерки» еще несколько лет назад, похоже, пока в оснащение седана не попадет. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, загвоздка оказалась в юридической стороне дела. Не во всех странах, где продается A8, готовы выпустить на дороги общего пользования беспилотные машины.