Немцы представили седан Audi A3 нового поколения

Внешне новый четырехдверный Audi A3 похож на хетч. Новинку построили на той же платформе, что и предшественника — MQB (Modularer Querbaukasten). Потому автомобиль сохранил размер колесной базы — 2636 мм. Зато в длину он прибавил 37 мм (4495 мм), в ширину — 20 мм (1816 мм), а кроме того подрос в высоту на 9 мм (1425 мм).
За счет этого салон «А третьего» стал попросторнее. Правда, объем багажного отделения, как был 425 л, так и остался. Также новинка «подтянула» аэродинамические свойства: коэффициент сопротивления Cd снизился с 0,29 до 0,25, чему поспособствовали, в частности, новая фора боковых зеркал и элементов кормы.
Дизайн интерьера «четырехдверки» — копия салона хетчбэка. Центр передней панели занимает 10,1-дюймовый экран продвинутого мультимедийного комплекса. За рулевым колесом водителя прячется цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма, доступная уже в базовой комплектации.
Автомобиль на первых порах будет представлен со 150-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,5 л, а также с дизелем аналогичной мощности на 2 л. Первый сочетается, как с новой шестиступенчатой «механикой», так и с семискоростным «роботом» S tronic, дополненным 48-вольтовым стартер-генератором. А мотор на тяжелом топливе работает только с роботизированной коробкой передач.
Привод у авто пока только передний. Но позднее ожидается модель, оснащенная полным приводом, а также с полноценной гибридной силовой установкой. Кроме того, «трешку» укомплектуют менее производительным мотором.
Старт предварительных заказов на свежий Audi A3 с ценником от 29 800 евро (чуть меньше 2 500 000 рублей по актуальному курсу) на родине и в прочих странах Европы намечен на конец апреля. Первые «живые» авто прибудут к дилерам летом. Прайс на седан с младшим движком будет начинаться от 27 700 евро (2 325 000 «деревянных»).
На российский рынок новинка прикатит, как всегда, с опозданием. Но сроки пока не обозначены. Зато известно, что A3 Sportback поступит в продажу в четвертом квартале 2020 года. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», для нас он будет доступен в версиях 35 TFSI и 40 TFSI.