Немцы представили седан Audi A3 нового поколения

Внешне новый четырехдверный Audi A3 похож на хетч. Новинку построили на той же платформе, что и предшественника — MQB (Modularer Querbaukasten). Потому автомобиль сохранил размер колесной базы — 2636 мм. Зато в длину он прибавил 37 мм (4495 мм), в ширину — 20 мм (1816 мм), а кроме того подрос в высоту на 9 мм (1425 мм).

За счет этого салон «А третьего» стал попросторнее. Правда, объем багажного отделения, как был 425 л, так и остался. Также новинка «подтянула» аэродинамические свойства: коэффициент сопротивления Cd снизился с 0,29 до 0,25, чему поспособствовали, в частности, новая фора боковых зеркал и элементов кормы.

Дизайн интерьера «четырехдверки» — копия салона хетчбэка. Центр передней панели занимает 10,1-дюймовый экран продвинутого мультимедийного комплекса. За рулевым колесом водителя прячется цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма, доступная уже в базовой комплектации.