5 cамых худших и ненадежных механических коробок передач

Opel M32

Эту 6-ступенчатую трансмиссию, кроме Opel использовали FIAT и Alfa Romeo. Агрегат работал как с бензиновыми, так и дизельными двигателями. Такую трансмиссию получили Opel Astra H и J, Zafira B и C, Corsa D и E, Mokka, Meriva, а так же редкие у нас FIAT Grande Punto и Alfa Romeo MiTo.

Трансмиссия отличилась быстрым износом подшипников и их роликов. В результате чего перекашивался вал, а рычаг коробки передач смещался в бок. Так, M32 отправили на «пенсию» в 2017 году.

Hyundai M56CF

Корейцы пошли по тому же пути, что и немцы, став применять свой агрегат вместе с более мощными моторами. Эта коробка работала на KIA Ceed (2006—2012 годы выпуска), Rio (2005—2011 г), Hyundai i20 (2008—2014 г) и Solaris (2005—2010 г). Симптомы неисправностей схожи с немецкими трансмиссиями — течь сальников, разрушение подшипников, шумы и вибрации при движении.

Volkswagen 02T

Вместе со 105-сильным 1,6-литровым мотором эту «механику» ставили на седан Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Особенность 5-ступенчатого агрегата в том, что он очень легкий. Немцы применили в конструкции магниевый корпус с облегченными валами. Вот эти валы и выходят из строя, особенно если на автомобиле любили погонять и часто стартовали с пробуксовками. Последствия таких поездок проявлялись уже после 60 000 км пробега. При переключении передач раздавался хруст, а потом передачи приходилось буквально продавливать.