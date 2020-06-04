5 cамых худших и ненадежных механических коробок передач

«Механика» проверена временем и проще по конструкции, потому надежнее «автомата». Оттого и доверия к автомобилю, у которого стоит механическая коробка передач больше. Тем не менее, апологетам «механики» нужно знать, что и у таких трансмиссий есть серьезные дефекты, которые могут доставить немало проблем водителю. Как правило, они связаны с конструктивными недостатками, а так же с просчетами инженеров. Вот самые проблемные агрегаты.
Opel F17
Эта 5-ступенчатая механическая коробка передач родом из 90-х годов. Когда она работала в паре со 100-сильными моторами, проблем не было. Но потом, немцы начали использовать ее вместе с мощными агрегатами, а после ставить и на тяжелые машины, такие как седан Vectra C и компактвэн Zafira A. С появлением атмосферного мотора в 140 сил на следующем поколении Opel Zafira (с литерой B) поломки участились. Вой при движении говорил о разрушении подшипников вторичного вала. А это, в свою очередь, вызывало повреждения валов, шестерней и даже дифференциала. В результате агрегат проще заменить, чем начать ремонтировать. Не забудем и о такой проблеме, как подтекание сальников приводов. Если запустить проблему, масляное голодание трансмиссии обеспечено.
Opel M32
Эту 6-ступенчатую трансмиссию, кроме Opel использовали FIAT и Alfa Romeo. Агрегат работал как с бензиновыми, так и дизельными двигателями. Такую трансмиссию получили Opel Astra H и J, Zafira B и C, Corsa D и E, Mokka, Meriva, а так же редкие у нас FIAT Grande Punto и Alfa Romeo MiTo.
Трансмиссия отличилась быстрым износом подшипников и их роликов. В результате чего перекашивался вал, а рычаг коробки передач смещался в бок. Так, M32 отправили на «пенсию» в 2017 году.
Hyundai M56CF
Корейцы пошли по тому же пути, что и немцы, став применять свой агрегат вместе с более мощными моторами. Эта коробка работала на KIA Ceed (2006—2012 годы выпуска), Rio (2005—2011 г), Hyundai i20 (2008—2014 г) и Solaris (2005—2010 г). Симптомы неисправностей схожи с немецкими трансмиссиями — течь сальников, разрушение подшипников, шумы и вибрации при движении.
Volkswagen 02T
Вместе со 105-сильным 1,6-литровым мотором эту «механику» ставили на седан Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Особенность 5-ступенчатого агрегата в том, что он очень легкий. Немцы применили в конструкции магниевый корпус с облегченными валами. Вот эти валы и выходят из строя, особенно если на автомобиле любили погонять и часто стартовали с пробуксовками. Последствия таких поездок проявлялись уже после 60 000 км пробега. При переключении передач раздавался хруст, а потом передачи приходилось буквально продавливать.