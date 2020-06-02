Hyundai Sonata и автопилот: «Яндекс» представил улучшенный беспилотник

Отмечается, что автомобиль предназначен исключительно для движения под присмотром водителя. То есть цель русско-корейского союза — беспилотник пятого уровня, когда автомобиль может самостоятельно добраться от пункта А в пункт Б вне зависимости от дорожных условий — пока не достигнута.

Бело-красно-черные робомобили нового поколения уже можно встретить на дорогах общего пользования Москвы. До конца года они появятся в Иннополисе — научном городке, входящим в агломерацию Казани, и на улицах некоторых городов США. За это время парк беспилотников «Яндекс» пополнится сотней таких авто.

Кстати, в середине апреля 2020 года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать ряд мероприятий «по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств». Заметим, без страхующего автопилот инженера-испытателя за рулем и для коммерческих целей.