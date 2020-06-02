Hyundai Sonata и автопилот: «Яндекс» представил улучшенный беспилотник

В марте 2019 года «Яндекс» заключил договор с Hyundai Mobis — одним из крупнейших производителей автокомпонентов — с целью создания нового беспилотника. Теперь же новаторы представили свое детище. Отметим, что промежуточный результат разработчики показали тем же летом. С тех пор авто сильно доработали.
Hyundai Sonata, снабженная усовершенствованным автопилотом, отличается большим числом сенсоров, лидаров и камер. «Четырехдверка» умеет собирать информацию о дорожной обстановке, лучше различает пеших участников дорожного движения и другой транспорт на разном расстоянии, в условиях ограниченного бокового обзора и в условиях непогоды.
Отмечается, что автомобиль предназначен исключительно для движения под присмотром водителя. То есть цель русско-корейского союза — беспилотник пятого уровня, когда автомобиль может самостоятельно добраться от пункта А в пункт Б вне зависимости от дорожных условий — пока не достигнута.
Бело-красно-черные робомобили нового поколения уже можно встретить на дорогах общего пользования Москвы. До конца года они появятся в Иннополисе — научном городке, входящим в агломерацию Казани, и на улицах некоторых городов США. За это время парк беспилотников «Яндекс» пополнится сотней таких авто.
Кстати, в середине апреля 2020 года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать ряд мероприятий «по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств». Заметим, без страхующего автопилот инженера-испытателя за рулем и для коммерческих целей.