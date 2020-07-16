Сколько денег придется потратить на LADA Vesta за пять лет эксплуатации

Фото: Volkswagen
При выборе автомобиля важен не только ценник, но и стоимость владения: бывает, что в машину со «сладким» прайсом по мере эксплуатации приходится вкладывать немало средств. Эксперты подсчитали, в какую сумму нужно выложить за пять лет обладания тремя бюджетными седанами, попадающими в ТОП-10 популярности в России. С цифрами ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Специалисты агентства «Автостат» сравнили трех конкурентов — LADA Vesta, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. В исследовании учитывались стоимость страхования, транспортный налог и потеря в цене за время пользования, а также затраты на горючее, «резину» и плановое техобслуживание по средним расценкам Москвы и Подмосковья.

Как оказалось, дороже всего обходится немецкий Volkswagen Polo: за указанное время в автомобиль нужно вложить почти 874 000 рублей. Километр пробега такого авто оценивается в 8,73 рубля. Немного дешевле встает владение Hyundai Solaris: корейский «бюджетник» «съедает» 867 000 «целковых» (1 км пути выливается в ₽8,67).

  • Фото: Hyundai
  • Фото: LADA

Выгоднее всего эксплуатировать «Весту»: 738 600 рублей за пять лет и 7,38 рубля за 1 км. «Россиянке» удалось победить за счет меньших финансовых потерь при техобслуживании и приобретении страховки. При этом расходы на налог и топливо у «Лады» все же выше, нежели у зарубежных соперников.

Между тем, у LADA Vesta, а также еще у трех моделей — Granta, Largus и XRAY, собранных с 2019 года по настоящий момент, обнаружили дефект мотора. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», сквозь заглушку распредвала у 1,6-литрового 16-клапанного движка может просачиваться масло. АВТОВАЗ отправил предписание дилерам о необходимости проверки авто, но официально отзыв пока объявлялен не был.

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16 июля 2020
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