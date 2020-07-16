Сколько денег придется потратить на LADA Vesta за пять лет эксплуатации

Специалисты агентства «Автостат» сравнили трех конкурентов — LADA Vesta, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. В исследовании учитывались стоимость страхования, транспортный налог и потеря в цене за время пользования, а также затраты на горючее, «резину» и плановое техобслуживание по средним расценкам Москвы и Подмосковья.

Как оказалось, дороже всего обходится немецкий Volkswagen Polo: за указанное время в автомобиль нужно вложить почти 874 000 рублей. Километр пробега такого авто оценивается в 8,73 рубля. Немного дешевле встает владение Hyundai Solaris: корейский «бюджетник» «съедает» 867 000 «целковых» (1 км пути выливается в ₽8,67).