Секрет от таксистов: как моторы авто без ремонта и проблем выхаживают по 300 000 км

Неужели недорогая иномарка, и настолько живучая? После 300 000 км пробега двигатель не жрет масло, не дымит, имеет скромный расход, да и вообще работает ровно, как часы. Где же собака порылась? Что ж, давайте сравним режимы работы двигателя рядового гражданского автомобиля и автомобиля такси.

Обычный автовладелец, использующий свою машину в большом мегаполисе, постоянно стоит в пробках, перемещается в рваном режиме, часто глушит двигатель и также часто его заводит, разъезжая по городу по рабочим делам или от магазина к магазину. Причем некоторые поездки бывают настолько коротки, что двигатель не успевает выйти на свою рабочую температуру в 90 градусов. А ведь для правильной работы мотора (особенно в минусовые температуры, когда масло подмерзло, а его текучесть и смазывающие свойства еще не пришли в норму), этот пунктик особенно важен.

В таких режимах езды хозяин авто почти не накатывает пробег, но моточасы в моторе его автомобиля, работающем в довольно экстремальных условиях, стучат. А значит, масло деградирует быстрее, теряя свои смазывающие свойства. В результате двигатель лишается должной смазки. А дальше имеем то, что имеем — повышенный износ мотора со всеми вытекающими последствиями.