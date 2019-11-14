Секрет от таксистов: как моторы авто без ремонта и проблем выхаживают по 300 000 км

Неужели недорогая иномарка, и настолько живучая? После 300 000 км пробега двигатель не жрет масло, не дымит, имеет скромный расход, да и вообще работает ровно, как часы. Где же собака порылась? Что ж, давайте сравним режимы работы двигателя рядового гражданского автомобиля и автомобиля такси.
Обычный автовладелец, использующий свою машину в большом мегаполисе, постоянно стоит в пробках, перемещается в рваном режиме, часто глушит двигатель и также часто его заводит, разъезжая по городу по рабочим делам или от магазина к магазину. Причем некоторые поездки бывают настолько коротки, что двигатель не успевает выйти на свою рабочую температуру в 90 градусов. А ведь для правильной работы мотора (особенно в минусовые температуры, когда масло подмерзло, а его текучесть и смазывающие свойства еще не пришли в норму), этот пунктик особенно важен.
В таких режимах езды хозяин авто почти не накатывает пробег, но моточасы в моторе его автомобиля, работающем в довольно экстремальных условиях, стучат. А значит, масло деградирует быстрее, теряя свои смазывающие свойства. В результате двигатель лишается должной смазки. А дальше имеем то, что имеем — повышенный износ мотора со всеми вытекающими последствиями.
А что же таксисты? Таксисты ездят очень много. При этом реже стоят в пробках — для них выделены отдельные полосы. Все их перемещения по городу происходят с более-менее равномерной скоростью: гонять, нарушая ПДД, — себе дороже. Сейчас штрафуют за это не только гаишники, но и агрегаторы такси. К тому же, на крейсерских скоростях — наименьший расход топлива и ровные обороты мотора. Фактически — самый щадящий режим для силового агрегата. Останавливаются водители авто с шашечками лишь для того, чтобы посадить или высадить пассажиров. Да и глушат моторы своих автомобилей исключительно тогда, когда нужно отойти по малой нужде или на АЗС. И то — не всегда.
Вот и выходит, что при больших пробегах двигателя автомобилей таксистов выглядят лучше, чем моторы автомобилей тех, кто обречен стоять в пробках, часто запускать-глушить движки и играть в светофорные гонки.
Кстати, тема экономии «горючки» и увеличения ресурса мотора посредством системы Start-Stop — не более, чем маркетинговый миф. Не верите? Читайте — здесь.