10 самых неубиваемых трехлетних кроссоверов

Большинство кроссоверов, официально продающихся в России, покрываются 2—3-летней гарантией. Зачем, спрашивается, обращать внимание на рейтинги надежности столь свежих транспортных средств?

По двум причинам. Во-первых, люди обычно приобретают новую машину в салоне дилера, чтобы на ней ездить, а не сидеть без транспорта в ожидании, пока его починят по гарантии.Во-вторых, намереваясь приобрести подержанную, но еще хорошую машину, только-только сошедшую с гарантии у первого владельца, очень полезно заранее знать, насколько она проблемна в эксплуатации.

Ведь если по статистике модель частенько «ночует» в СТО в рамках гарантийных обязательств, то в постгарантийный период она, скорее всего, будет также часто требовать ремонта — только уже за счет «счастливого» владельца. Чтобы не разочароваться подобным образом в купленном за немалые деньги транспортном средстве, стоит внимательно присмотреться, в том числе, и к рейтингу столь авторитетных специалистов TÜV.

Изучив очередную порцию концентрированного немецкого опыта эксплуатации свежих кроссоверов, мы подготовили российскую «выжимку» — ТОП-10 самых надежных SUV не старше 3 лет.