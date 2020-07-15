10 самых неубиваемых трехлетних кроссоверов

Большинство кроссоверов, официально продающихся в России, покрываются 2—3-летней гарантией. Зачем, спрашивается, обращать внимание на рейтинги надежности столь свежих транспортных средств?
По двум причинам. Во-первых, люди обычно приобретают новую машину в салоне дилера, чтобы на ней ездить, а не сидеть без транспорта в ожидании, пока его починят по гарантии.Во-вторых, намереваясь приобрести подержанную, но еще хорошую машину, только-только сошедшую с гарантии у первого владельца, очень полезно заранее знать, насколько она проблемна в эксплуатации.
Ведь если по статистике модель частенько «ночует» в СТО в рамках гарантийных обязательств, то в постгарантийный период она, скорее всего, будет также часто требовать ремонта — только уже за счет «счастливого» владельца. Чтобы не разочароваться подобным образом в купленном за немалые деньги транспортном средстве, стоит внимательно присмотреться, в том числе, и к рейтингу столь авторитетных специалистов TÜV.
Изучив очередную порцию концентрированного немецкого опыта эксплуатации свежих кроссоверов, мы подготовили российскую «выжимку» — ТОП-10 самых надежных SUV не старше 3 лет.
В нашей подборке автомобили расположены по мере нарастания доли обратившихся к сервисменам владельцев каждой модели от общего их числа в Германии. Согласно TÜV-2020, самым беспроблемным кроссовером в нашем ТОП-10 стал Mercedes GLC с результатом в 2,17% машин, чьи владельцы прибегают к помощи специалистов СТО.
На втором и третьем месте расположились представители Audi — Q5 и Q3, —c результатами 2,8% и 2,9% соответственно. С заметным отставанием, но с аналогичной «кучностью», четвертое и пятое место в нашей интерпретации данных TÜV-2020 занимают модели японской Suzuki — SX4 (3,3%) и Vitara (3,8%).
Шестое место с результатом в 4,3% проблемных авто поделили Toyota RAV4 и Volvo V40. Не менее интернациональный дуэт оказался на седьмой позиции: Mitsubishi ASX и Renault Captur. Среди обладателей этих машин возрастом до 3-х лет услугами СТО воспользовались 4,6%.
Восьмое место облюбовали «близнецы-братья» из Баварии — BMW X3/X4. В их «активе» 5,1% отказов. Чуть ниже расположился еще один «японец» — Honda CR-V с поломками у 5,3% авто. И завершает ТОП-10 Nissan Qashqai с результатом в 5,4% обратившихся в сервис-центры владельцев.