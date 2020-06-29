К российским дилерам приехали лифтбэки Volkswagen Polo нового поколения

Фото: Volkswagen
В середине мая 2020 года российские дилеры начали принимать заказы на Volkswagen Polo нового поколения. Спустя полтора месяца к продавцам отправились первые экземпляры новых авто. Когда потребители увидят живые машины, выяснил портал «АвтоВзгляд».

К дилерам начали поступать Volkswagen Polo новой генерации, собранные на калужском заводе. Так что живьем авто покупатели увидят после 6 июля 2020 года.

Напомним, что в России Polo сменил поколение, а вместе с тем и тип кузова — с седана на лифтбэк. Модель подросла в габаритах: в длину — на 93 мм (до 4483 мм), в ширину — на 7 мм (до 1706 мм), в высоту — на 17 мм (до 1484 мм). Вместе с тем увеличилось пространство для задних пассажиров, а заодно и «раздулся» объем багажника.

В моторной линейке, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», изменений нет. Как и раньше, в ассортименте немецкого «бюджетника» имеется бензиновый мотор в двух вариантах мощностей — на 90 и 110 л. с. В первом случае движок сочетается с пятиступенчатой «механикой», во втором — с МКП и «автоматом» о шести скоростях — на выбор.

Кроме того, на вооружении новинки есть 125-сильный бензиновый двигатель, агрегатированный с семидиапазонным роботом DSG. Ценник на новый «Поло» стартует от 792 900 рублей.

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29 июня 2020
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