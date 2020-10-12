5 самых дешевых полноприводных внедорожников за 300 000 рублей

Фото из открытых источников
Из-за проблем, вызванных коронавирусом, денег у людей становится все меньше, но любовь к полному приводу ни одной хвори не победить. Потребители продолжают искать машины со всеми ведущими, и портал «АвтоВзгляд» поможет в этом выборе.

Начнем с легенды российского автопрома, которую не ругал только ленивый — UAZ Hunter. На вторичном рынке можно найти полноприводник 2010 года выпуска с пробегом 40 000 км. Под капотом такого автомобиля установлен дизельный двигатель объемом 2,2 литра и мощностью 92 силы, либо 2,7-литровый бензиновый мотор в 128 л. с.

Нередко «УАЗики» еще и неплохо подготовлены для бездорожья. На них установлена «лифтованная» подвеска, стоит лебедка. Ну а недостатки «Хантера» хорошо известны. Он ржавеет еще на заводе и получает конструктивные недостатки прямо при сборке, так что подходит только лютым фанатам бездорожья, которые предпочитают сами ремонтировать свои машины. Да и по городу на нем ездить не очень комфортно. Стихия «Охотника» — поле или глубокая, размытая дождем колея.

За 300 000 рублей можно найти и еще одно изделие ульяновских мастеров — УАЗ «Патриот». Автомобиль оснащен бензиновым мотором 2,7 литра, мощностью 128 л. с. Ну а пробеги у экземпляров 2009—2011 годов выпуска переваливают за 100 000 км. Так что перед покупкой надо проверять весь автомобиль. Потому как и ржавеет он быстро, и основные агрегаты требуют внимания.

Chevrolet Niva
Фото из открытых источников

Интересно и то, что на вторичном рынке всевозможные «лимитированные» версии «Патриота» абсолютно не производят впечатление на покупателей. Поэтому приходится снижать цену до ниже среднего. Людей интересуют внедорожные возможности, исправность агрегатов, а не особенности комплектации.

Теперь перейдем к машинам, которые предлагают больше комфорта. В имеющуюся у нас сумму укладывается LADA 4x4 восьмилетней давности и Chevrolet Niva. «Шевроле» за эти деньги будут старше на два-три года, а пробег перевалит за 90 000 км. Однако найти «живой» экземпляр вполне по силам.

К слабым местам обычной «Нивы» отнесем коррозию кузова, «фирменный» гул в раздаточной коробке, постоянные течи антифриза и проблемы с пуском мотора зимой.

Chevrolet Niva по качеству сборки и удобству салона заметно лучше, но фирменные «болячки», вроде коррозии достались и ей. Кроме ржавчины надо обратить внимание на электрику, которая часто отказывает. В «зону риска» входят генератор, модуль зажигания и стеклоподъемники.

Suzuki Grand Vitara
Фото из открытых источников

Наконец, за столь небольшие деньги можно купить и настоящую иномарку — Suzuki Grand Vitara 2000—2005 годов выпуска. Пятидверную версию оснащали 2-литровым мотором в 128 л. с. и агрегатом объемом 2,5 л отдачей 157 л. с. Слабые места обоих двигателей — ролики приводного ремня. У них довольно небольшой ресурс в 50 000 км, так что запчасти нужно менять сразу после покупки подержанной машины. Тем более, что сейчас на одометре всех «Гранд Витар» высвечиваются цифры за 150 000 км.

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12 октября 2020
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