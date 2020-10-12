5 самых дешевых полноприводных внедорожников за 300 000 рублей

Начнем с легенды российского автопрома, которую не ругал только ленивый — UAZ Hunter. На вторичном рынке можно найти полноприводник 2010 года выпуска с пробегом 40 000 км. Под капотом такого автомобиля установлен дизельный двигатель объемом 2,2 литра и мощностью 92 силы, либо 2,7-литровый бензиновый мотор в 128 л. с.

Нередко «УАЗики» еще и неплохо подготовлены для бездорожья. На них установлена «лифтованная» подвеска, стоит лебедка. Ну а недостатки «Хантера» хорошо известны. Он ржавеет еще на заводе и получает конструктивные недостатки прямо при сборке, так что подходит только лютым фанатам бездорожья, которые предпочитают сами ремонтировать свои машины. Да и по городу на нем ездить не очень комфортно. Стихия «Охотника» — поле или глубокая, размытая дождем колея.

За 300 000 рублей можно найти и еще одно изделие ульяновских мастеров — УАЗ «Патриот». Автомобиль оснащен бензиновым мотором 2,7 литра, мощностью 128 л. с. Ну а пробеги у экземпляров 2009—2011 годов выпуска переваливают за 100 000 км. Так что перед покупкой надо проверять весь автомобиль. Потому как и ржавеет он быстро, и основные агрегаты требуют внимания.