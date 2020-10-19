В России опять подорожали новые автомобили

С начала октября автомобили LADA прибавили в цене от 0,8 до 2,9% в зависимости от модели. Подорожание коснулось и машин Datsun, производимых на мощностях АВТОВАЗа (+2,1—2,9%). Это увеличение прайсов, вероятно, станет последним для бренда, ведь в декабре производство русско-японских «бюджетников» прекратится.

К слову, об автомобилях из Страны восходящего солнца. Машины Nissan потяжелели в цене на 0,3—4,4%, Subaru — на 0,7—1,5%, Suzuki — на 1,0—1,5%, а Mazda — на 0,8—1,1%. У «Хонды» подорожал только Pilot — на 5,0—6,6%.

Переписали прайсы и китайцы: почти все модели прибавили в стоимости у Chery (1,2—3,3%) и лишь две — кроссоверы F7 и F7x — у Haval (0,6—1,7%). Компания Geely подняла ценники на Atlas и Coolray — на 0,6—1,3%, а вот на новый GS, напротив, снизила — на 8,7—15,4%.

Но и на этом еще не все: автомобили Hyundai стали дороже на 0,4—1,6%. Citroёn C5 Aircross теперь просит за себя на 1,2 – 1,3% больше, а Opel Zafira Life — на 1,6—1,9%.

Не остались в стороне и премиалы: по данным агентства «Автостат», большая часть автомобилей Infiniti подорожала на 0,6—1,4%, а Mercedes-Benz — на 1,9—10,4%.