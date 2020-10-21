5 самых крепких и неубиваемых седанов за 200 000 рублей

Начнем с «нашемарок». Их выбор за эти деньги весьма широк, но мы не будем слишком низко опускать планку и остановимся на LADA Priora и Granta. Первая неоднократно воспета в песнях, ну а вторая — банально более свежая модель.

«Приору» 2008—2011 годов выпуска можно купить с пробегом от 90 000 км. К слабым местам машины отнесем коррозию кузова, постоянный вой механической коробки передач, неисправность выжимного подшипника и отказы генератора. При этом подвеска у машины весьма крепкая, стойко переносящая тяготы наших дорог.

Если говорить о «Гранте», то эту модель 2012—2013 годов выпуска продают с пробегами от 100 000 км. Под капотом подержанных экземпляров стоит 1,6-литровый мотор отдачей 87 л. с. и 5-ступенчатая «механика». К плюсам машины можно отнести большой дорожный просвет, ремонтопригодность и дешевые запчасти. К минусам — скрипы передних стоек, «вылетающие» передачи. Владельцы также жалуются на генератор, который, как и на «Приоре», часто выходит из строя.

Можно обратить внимание и на Chevrolet Lanos. Эти машины с 2005 года выпускали на Запорожском автомобильном заводе. На «Ланосы» устанавливали исключительно 1,5-литровый двигатель мощностью 86 сил и 5-ступенчатую «механику». А версии с 1,4-литровым мотором и «автоматом», которые появились в 2011 году и назывались ЗАЗ Chance, не укладываются в 200 000 рублей.