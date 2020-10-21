5 самых крепких и неубиваемых седанов за 200 000 рублей

Начнем с «нашемарок». Их выбор за эти деньги весьма широк, но мы не будем слишком низко опускать планку и остановимся на LADA Priora и Granta. Первая неоднократно воспета в песнях, ну а вторая — банально более свежая модель.
«Приору» 2008—2011 годов выпуска можно купить с пробегом от 90 000 км. К слабым местам машины отнесем коррозию кузова, постоянный вой механической коробки передач, неисправность выжимного подшипника и отказы генератора. При этом подвеска у машины весьма крепкая, стойко переносящая тяготы наших дорог.
Если говорить о «Гранте», то эту модель 2012—2013 годов выпуска продают с пробегами от 100 000 км. Под капотом подержанных экземпляров стоит 1,6-литровый мотор отдачей 87 л. с. и 5-ступенчатая «механика». К плюсам машины можно отнести большой дорожный просвет, ремонтопригодность и дешевые запчасти. К минусам — скрипы передних стоек, «вылетающие» передачи. Владельцы также жалуются на генератор, который, как и на «Приоре», часто выходит из строя.
Можно обратить внимание и на Chevrolet Lanos. Эти машины с 2005 года выпускали на Запорожском автомобильном заводе. На «Ланосы» устанавливали исключительно 1,5-литровый двигатель мощностью 86 сил и 5-ступенчатую «механику». А версии с 1,4-литровым мотором и «автоматом», которые появились в 2011 году и назывались ЗАЗ Chance, не укладываются в 200 000 рублей.
Под наш бюджет подходит «Шевроле» 2008—2010 годов выпуска с пробегом от 120 000 км. То есть седан еще побегает, но с условием, что в него придется вложить некоторую сумму денег. К этой цифре на одометре хорошо бы поменять сцепление, ступичные подшипники, шаровые опоры, а то и радиатор системы охлаждения. Есть и детские болезни, вроде попадания воды в салон через уплотнители задних стекол.
Renault Logan первого поколения также до сих пор очень популярен. Сейчас на вторичном рынке в достатке «Логанов» с бензиновым 1,4-литровым 8-клапанным мотором мощностью 75 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». Пробеги начинаются от 120 000 км.
Если не хотите вести борьбу с коррозией, лучше отказаться от экземпляров до 2006 года рождения, потому как кузов начали полностью цинковать в 2007 году. Во всем остальном «Логан» неприхотлив. К слабым местам отнесем разве что передние ступичные подшипники и сальники задней балки. Они часто требуют замены через 50 000 км пробега.
Есть на рынке и «японцы»,представленные Nissan Almera в кузове N16. Седан 2005—2006 годов с пробегом от 150 000 км отличается от всех описанных выше моделей хорошей эргономикой и просторным салоном. Но осматривая машину с таким пробегом, будьте готовы увидеть ржавчину на крышке багажника, порогах и колесных арках.
Выбор силовых агрегатов представлен 16-ти клапанными моторами объемом 1,5 л (90 л. с.) и 1,8 л (114 л. с.). Основное внимание нужно обратить на цепь, которая изнашивается и начинает греметь, предвещая скорую замену. В подвеске часто выходит из строя сайлентблоки и втулки стабилизатора. А вообще, «ходовую» считают довольно надежной.