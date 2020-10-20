Как простой домкрат может отрубить пальцы, проломить голову и угробить автомобиль

Начнем с того, что автомобили комплектуют домкратами абсолютно разного качества. Помните, как штатный домкрат классических «Жигулей» трескался по сварному шву? Это еще цветочки. Сейчас в багажниках многих отечественных легковушек можно встретить компактный телескопический стоечный домкрат. Его особенность в том, что он сделан из прочных полимерных материалов.

Проще сказать — пластика. Поэтому грузоподъемность такого «гаджета» составляет всего 550 кг. Этого хватит, чтобы поменять одно колесо у легкового автомобиля, но все равно он будет работать на пределе возможностей и поломки не заставят себя ждать. Многие владельцы подобного изделия жалуются, что резьбу просто срывает, причем в самое неподходящее время. Так что если просунете руку в колесную арку, ее может прищемить, а то и сломать.

Ромбический домкрат, вроде, всем хорош. Выглядит солидно, у него широкая опорная площадка, да и стоит недорого. Не стоит обращать внимание на доступный ценник. Ведь это говорит о том, что устройство сделано из мягкого металла. Под нагрузкой, его ходовой винт может начать крошиться в пыль. То есть рано или поздно, машина упадет с такого домкрата. Поэтому ни в коем случае не залезайте под автомобиль.